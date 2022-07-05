انطلقت اليوم الاثنين بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» في الرباط أعمال الاجتماع العاشر للجنة التراث في العالم الإسلامي برئاسة د.وليد السيف ممثلا عن الكويت ومشاركة الدول الأعضاء باللجنة.



وأكد مدير عام «الإيسيسكو» سالم المالك في كلمة بالمناسبة، أن تثمين تراث العالم الإسلامي وحمايته في مقدمة أولويات الرؤية الجديدة والتوجهات الاستراتيجية لـ «الإيسيسكو»، مركزا على العناية الخاصة التي توليها المنظمة للتدريب والتكوين وبناء قدرات العاملين في مجال التراث والتعاون مع الدول الأعضاء في هذا الأمر.



وأشاد بعمل اللجنة خلال السنوات الثلاث الماضية وتسجيلها أكثر من 350 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافية على قائمة التراث في العالم الإسلامي، راجيا لها التوفيق في اجتماعها الحالي.



من جهته، توجه رئيس لجنة التراث في العالم الإسلامي بالشكر إلى المدير العام لـ«الإيسيسكو» على ما تلقاه اللجنة من رعاية ودعم، مؤكدا أنها ستقوم بدورها في تعزيز الرؤية الجديدة لـ«الإيسيسكو» وتوثيق تراث العالم الإسلامي وتسجيله.



وتناقش اللجنة على مدى يومين عددا من التقارير حول منجزات اللجنة ورؤية مركز «الإيسيسكو» للتراث في العالم الإسلامي بالإضافة إلى مناقشة الملفات الخاصة بالمواقع والمعالم التراثية والعناصر الثقافية المقدمة للتسجيل على قائمة التراث في العالم الإسلامي.