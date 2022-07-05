تقدم رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد البسيس بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله،وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رعاه الله، ولأهل الكويت والمقيمين على أراضيها وللأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال البسيس في تصريح صحافي: إن عيد الأضحى يعد واحداً من المنح الربانية لأمة الإسلام، لما فيه من التراحم والتكافل الذي تعززه شعيرة الأضاحي، بإطعام الفقراء وإدخال السرور عليهم.

وأوضح البسيس أن مبرة العوازم الخيرية وكعادتها كل عام أطلقت مشروع الأضاحي داخل الكويت، لتوزيع اللحوم على الفئات المحتاجة في عدة مناطق، بهدف سد احتياج الأيتام والأرامل والأسر المتعففة والعمالة الوافدة في هذا الموسم المبارك.

مختتماً تصريحه بالتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يبقى الكويت مزدهرة آمنةً مطمئنةً، وأن يُعيد "الأضحى" على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يخلف على المتبرعين الكرام جزاء ما قدموا وأنفقوا في هذا الموسم المبارك.