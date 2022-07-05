أكدت شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية استعدادها لاستقبال المضحين من المواطنين والمقيمين والجمعيات والمؤسسات الخيرية خلال عيد الأضحى المبارك ابتداء من بعد صلاة العيد مباشرة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بودي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن شركة المواشي بدأت تسجيل طلبات الأفراد للأضاحي عبر الخدمة الهاتفية وتطبيق (المواشي) للأجهزة الذكية ليتم ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد مباشرة وإرسال رسالة نصية قصيرة إلى هواتفهم بإتمام عملية الذبح حسب الضوابط الشرعية ويتم توصيلها مغلفة ومحفوظة إلى عنوان العميل.

وأضاف بودي أن أسعار الأضاحي تبدأ من 120 دينارا كويتيا (نحو 390 دولارا أمريكيا) ل(النعيمي) و75 دينارا (نحو 244 دولار) ل(الأسترالي).

وأوضح أن مسلخ العاصمة التابع للشركة جاهز لاستقبال المضحين خلال عيد الأضحى المبارك بتقديم خدمة الفحص البيطري من الأطباء البيطريين المختصين وسط بيئة صحية ورقابة بيطرية فائقة وفقا للاشتراطات الصحية المعتمدة قبل الذبح للتأكد من صلاحية اللحوم والتخلص الآمن من مخلفات الأضاحي حفاظا على الصحة العامة.

وذكر أن الشركة خصصت موقعا لبيع وتسليم الأضاحي الأسترالية إذ يمكن للمضحي شراء الأضحية الأسترالية بعد صلاة العيد مباشرة ليتم ذبحها وتسليمها يوميا بعد الساعة 11 صباحا في معرض الري الذي يقع ضمن مرافق مسلخ العاصمة الجديد.

ولفت إلى أن الشركة خصصت الفترة الصباحية والمسائية لاستقبال المضحين من الأفراد في حين خصصت الفترة المسائية لاستقبال اللجان الخيرية فيما تم تخصيص موقع خاص لاستقبال المضحين الذين لديهم أكثر من خمس أضاح.

وقال بودي إنه تم تخصيص الصالة الرئيسية لاستقبال وتسليم الأضاحي الأخرى مشيرا إلى اعتماد الشركة إجراءات إضافية لتحقيق السرعة في تقديم الخدمة للعملاء.

يذكر أن (نقل وتجارة المواشي) شركة كويتية مساهمة عامة أسست عام 1973 وهي إحدى شركات الأمن الغذائي في دولة الكويت وأكبر ناقل للأغنام الحية في العالم وأقدم شركة لتجارة المواشي الاسترالية في المنطقة.