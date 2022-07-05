عبدالعزيز الفضلي

اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف ضـوابط مـنح المكافأة الماليـة مـقـابـل الـخـدمات الممتازة للعاملين في المعاهـد والمـدارس ورياض الأطفـال سـواء كــان مـعـلـمـا أو إداريـا عـن الـعـام الدراسي 2022/2021 ، على النحو الآتي:



أولا: ضوابط استحقاق المكافآة :



1. أن يكـون قـد مـضـى عـلـى تـعـيين الموظـف مـدة (سـنتان ) داخــل الـوزارة أو لــدى أي مـن الجهــات الحكوميـة الأخــرى للموظـف المنقـول إلى الـوزارة أو المنتــدب إلى خــــارج الـــوزارة وذلـــك للمعيـنـــــــين في تـاريخ : 2020/09/01م وما قبل.



2. أن يكــون الموظـف حاصـلا عـلـى تـقـيـيـم كـفـاءة بدرجـة ممتـاز عـن سـنة الاستحقاق 2022،2021.



3. ألا تكـون هـنـاك أيـة عـقـوبـات تأديبيـة سـاريـة بحـق الموظـف خـلال سـنة الاستحقاق 2022/2021 مـا لـم يــــتم محوهـا وفقـا لأحكـام قــانون ونظـــام الخدمة المدنية أو أن تكون قد ألغيت بموجب حكم قضائي نهائي.



4. ألا تقـل مـد أيــــام العمـــــل الفعليــــة للموظـف عـن ســـــــنة الاسـتحقاق 2022/2021 في المراحــــــل التعليمية المختلفـة والـتي تـعـــــــادل نســــــبة (70%) المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 43 لسنة 2016 عن : (110) ايام للعاملين في مرحلة رياض الأطفال، و( 122 ) يوما للعاملين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة و( 124 ) يوما للعاملين في المرحلة الثانوية.



5. تستبعد مـن أيـــام العمـل الفعليـة المشـار إليهـا بعاليــــه مــدد الانقطـاع والوقـف عـن الـعـمـل والإعــــارة والتفـرغ بكافـة أنواعـه ومسمياته والبعثـات والإجـــازات أيـا كــان نوعهـا أو مـدتها وأيــــام العطـلات الرسميـة والجمـع والراحــات عـدا الإجـازة المرضية خــلال فترة الرقــود في المستشـفـى خـلال سنة الاستحقاق 2022/2021.



ثانيا: ضوابط أخرى:



1ـ عنـد احتسـاب المـدة المحـددة بالبنـد (أولا/1) مـن هـذا الـقـرار يـعـامـل مـن يعاد تعيينهم أو التعاقد معهم كالموظفين الجدد.



2ـ المحـالون إلى الشئون القانونيـة يـبـت في أحقيتهم في مكافـآة مقابـل الخدمات الممتازة فور الانتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة.



3ـ تـقـوم الإدارة الماليـة بحفـظ مـبـــالغ في حســــــابات الأمانـات لمـدة شـهرين للتظلمات ، ولمدة ستة أشهر للمحالين للتحقيق.



المادة الثانية: يحـق للموظـف غـير المستحق للمكافأة مقابـل الخـدمات الممتـازة الـتظلم خــلال (60) يــــوما مـن تــاريـخ صـــــرف المكافـآة ، وذلـك بتقـديـم تظلمـه عـلـى الموقــع الإلكترونــي لـوزارة التربيـة ولـن يـتم استقبال أي طلبـات تظلــم إلا مــــــن خـــلال موقـع وزارة التربيـة

الإلكتروني وخلال فترة التظلمات المقررة.



المادة الثالثة: لا يجـوز الجمـع بـيـن هـذه المكافـأة وأيـة مكافـأة ماليـة مقابـل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخرى.



المادة الرابعة: على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار.