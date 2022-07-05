آلاء خليفة - ثامر السليم

عقد مجلس الجامعات الحكومية اجتماعه رقم (2022/2) مساء أمس الاثنين برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، وبحضور أعضاء المجلس.



وعقب الاجتماع أوضح الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية د.مثنى الرفاعي في بيان رسمي، أن المجلس ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث صدق المجلس على محضر الاجتماع رقم (2022/1) الذي عقد بتاريخ 2022/2/6، كما أحيط المجلس علماً بتقرير متابعة قرارات المجلس في اجتماعه رقم (2022/1) المنعقد بتاريخ 2022/2/6.



وأشار الرفاعي إلى أن المجلس اعتمد قرار مجلس جامعة الكويت في اجتماعه رقم ( 2022/4 ) المنعقد في تاريخ 2022/7/4 بشأن الموافقة على مقترح عمادة القبول والتسجيل الخاص بالقواعد الأساسية لقبول لطلبة المتقدمين بطلب الالتحاق بجامعة الكويت للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي (2023/2022) وشروط التحويل إليها وأبرز التعديلات.



وأفاد الرفاعي بأن المجلس قد اعتمد اقتراح كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت المعتمد من مجلس جامعة الكويت بشأن إعفاء غير المقيدين من ذوي الإعاقة من الرسوم الدراسية، ورد ما تم تحصيله من رسوم دراسية من غير المقيدين من ذوى الإعاقة عن الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي (2023/2022) استنادا لأحكام القانون رقم ( 2010/8 ) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.