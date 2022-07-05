آلاء خليفة

أيدت الجمعية الكويتية لجودة التعليم قرار وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الهيئة د.علي المضف بتنفيذ وقف العمل بخاصية عقد المحاضرات «عن بُعد» عبر منصة برنامج «التيمز» تطبيقا لقرار مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأن تكون الدراسة والاختبارات للفصل الصيفي بالدوام الحضوري.



وذكرت الجمعية أنها علمت أنه للأسبوع الثاني على التوالي بعدم حضور بعض أعضاء هيئة التدريس لمحاضراتهم وإبلاغ الطلبة رسميا بوضع إعلانات عبر منصة برنامج التيمز بأن الدوام لحضور المحاضرات سيبدأ بعد إجازة عيد الأضحى والذي سيصادف بداية الأسبوع الرابع من بدء الفصل الدراسي الصيفي! ما يضع الشكوك حول تواجد بعض المكلفين بالفصل الصيفي من أعضاء هيئة التدريس خارج الكويت وهو ما يتعارض مع لائحة العمل بالفصل الصيفي، والتي نصت صراحة على منع تواجد المكلف بالفصل الصيفي خارج الكويت لأي سبب كان، لذا على إدارة الهيئة وكذلك الرقابة المالية التابعة لوزارة المالية التدقيق على كشوف مزاولة أعضاء هيئة التدريس والتدريب المكلفين بالعمل بالفصل الدراسي الصيفي وإجراء عملية الاستقطاعات المالية لمكافأة العمل بالفصل الصيفي لمن يثبت بحقه عدم الالتزام بالتدريس وحسب التقويم الدراسي للفصل الدراسي الصيفي مع إحالته للتحقيق الإداري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.



وأعربت الجمعية عن استيائها من محاولات بعض الروابط ممارسة الضغط على الهيئة لأجل عودة خاصية عقد المحاضرات «عن بُعد» وهو أمر من شأنه تعزيز فتح نوافذ للمتواجدين خارج البلاد للتدريس «عن بُعد» ما يعد مخالفة صارخة للائحة العمل بالفصل الصيفي.



وعليه، تؤكد الجمعية الكويتية لجودة التعليم ضرورة اتخاذ إدارة التطبيقي الإجراءات التي من شأنها إثبات تواجد عضو هيئة التدريس المكلف بالفصل الصيفي داخل الكويت، وبيان سبب الانقطاع عن التدريس منذ بداية الفصل مع إحضار كشف من المنافذ، كما تطالب الجمعية حسب نص لائحة العمل بالفصل الصيفي بألا يتم صرف مستحقات الفصل إلا بعد إثبات توقيع العضو المكلف على جدول المزاولة شخصيا والذي يجب أن يخضع للرقابة الشديدة، ذلك وفي حالة إثبات عدم تواجد عضو هيئة التدريس أو في حال تم التوقيع على جداوله أن تتم إحالته وإحالة رئيس القسم إلى التحقيق الإداري.