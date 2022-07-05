بدعم من الأمانة العامة للأوقاف أعلن مدير أدارة العمل الداخلى فى جمعية بصائر الخيرية ماجد الشيبانى أن الأمانة تعمل على توفير احتياجات الأسر المتعففة من اللحوم بهدف اسعاد المحتاجين وادخال البهجة والسرور عليهم ، مشيرا أن لحوم الاضاحى من الصدقات التى يقصد اهلها نيل ثوابها فى خير ايام الدنيا التى اقسم بها الله تعالى في كتابه العزيز.

منوها انه سيتم توزيع 286 اضحية من اول يوم العيد للاسر المتعففه واهل الحاجه داخل الكويتوثمن الشيبانى دور اللمانة العامه للاوقاف لما تقدمه من مساعدات من خلال تراصلها الدائم مع الجمعيات الخيرية وكذلك جهود المتبرعين الذين لا يدخرون جهدا فى تقديم المساعدات للاسر المحتاجة وايصال الخير لمن يستحقون ذلك.