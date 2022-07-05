بداح العنزي



أصدرت وزارة الصحة تعميما إلى جميع رؤساء الرعاية الصحية الأولية أفادت فيه بأنه سيتم توزيع بطاقات عافية للمتقاعدين من خلال المراكز الصحية التي تم اختيارها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.



وقالت استشارية طب العائلة بالإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د.منيرة المطيري إن الشركة المعنية ستقوم بوضع «البوث» الخاص بها تمهيدا لتوزيع بطاقات عافية على المتقاعدين بعد العبد، داعية رؤساء المراكز المعنية بتحديد المكان المناسب للشركة لوضع البوث حتى يقوم موظف التأمين بمهمة تسليم البطاقات مع ضرورة تواجد الأمين مع موظف إداري للتدقيق واعتماد نماذج التسليم والكشوفات المعدة لذلك.