4 حصص دراسية في اليوم تبدأ من 8 صباحا وحتى 12 ظهرا

تخصيص 12 مركزا للدراسة في جميع المناطق التعليمية



عبدالعزيز الفضلي

تأكيدا لما نشرته «الأنباء» حول مشروع الفاقد التعليمي في عددها اليوم عقد وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب اجتماعا موسعا مع عدد من القيادات التربوية، حضره الوكيل المساعد للتعليم العام والوكيل المساعد للشئون المالية والوكيل المساعد للشئون القانونية والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة ومدراء المناطق التعليمية ومدير التعليم الديني والقائمين على المشروع تم خلاله مناقشة الخطة التشغيلية لمشروع الفاقد التعليمي.



وعقب الاجتماع قال وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب في تصريح للصحافيين إنه إيمانا بأهمية تعويض الفاقد التعليمي الذي سببته جائحة كورونا، والتي تعد من المشكلات الكبيرة التي تواجه التعليم في مختلف دول العالم بمعدلات متباينة، وكان له أثر واضح في التحصيل العلمي، أطلقت الوزارة مشروع «تعويض الفاقد التعليمي» تحت رؤية «إعادة تعزيز التعليم للجميع».



وأضاف د. اليعقوب أن برنامج تعويض الفاقد التعليمي الذي أعدته الوزارة لتعويض الطلبة عما فاتهم من دروس خلال جائحة «كورونا» وفق منهجيات ودراسات وأبحاث علمية، والتدريب على المهارات الأساسية يشمل 4 مواد رئيسية هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، وذلك للطلبة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثامن المتوسط مشيرا إلى أن ذلك يكون من خلال خطة مدروسة تنفذ على مرحلتين، وتهدف إلى تمكين الطلبة من امتلاك المعارف والمهارات الأساسية اللازمة للانتقال من صف إلى صف ومن مرحلة إلى مرحلة بما يضمن الحفاظ على البناء التراكمي وبلا فجوات في هذه المعارف والمهارات لديهم.



وأوضح اليعقوب أن العمل يبدأ بهذه المراكز وعددها 12 مركزا بواقع مركزين لكل منطقة تعليمية (بنين-بنات) من يوم الأحد 17 الجاري وعلى مدى 4 أسابيع بواقع 4 حصص دراسية في اليوم وفق للجدول المدرسي، حيث سيبدأ الدوام من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ظهرا.



وأشار اليعقوب إلى أن اجتماعا آخر عقده مع مدير العام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. خالد علي الفاضل وفريقه المتميز الذي أبدى اهتمامه بالمشروع ودعمه له من اجل مصلحة أبنائنا الطلبة مثمنا هذه الوقفة وهي ليست غريبة على المؤسسة والتي دائما تكون سباقة في دعم العملية التعليمية شاكرا للدكتور الفاضل هذه البادرة الطيبة.



كما تقدم اليعقوب بالشكر والتقدير للأمانة العامة للأوقاف ولشركة زين على دعمهم للمشروع ولكل من ساهم وشارك في هذا المشروع.