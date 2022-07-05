الدوحة - فريد عبدالباقي



تنطلق في الـ 12:00 ظهر اليوم المرحلة الثالثة من بيع تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022، وتعتبر هذه المرحلة حاسمة لمن يرغب في حضور مباريات المونديال، نظرا لمحدودية التذاكر بعد نفاد قرابة مليون و800 ألف تذكرة خلال المرحلتين الأولى والثانية، ومن المقرر أن تغلق هذه المرحلة أبوابها يوم 16 أغسطس المقبل.



وأكد مدير التسويق في بطولة كأس العالم 2022 حسن الكواري، أن التذاكر المقرر طرحها في تلك المرحلة تشكل الغالبية العظمى من الرصيد المتبقي لتذاكر المونديال، وخاصة في ظل ما شهدته المراحل السابقة من إقبال يقدر بـ 40.5 مليون طلب.



ونوه الكواري بضرورة توخي الحذر من المواقع الزائفة، مشددا على أن الموقع الرسمي الوحيد الذي يمكن من خلاله الحصول على تذاكر كأس هو: FIFA.com/‏‏tickets، حيث تتم جميع عمليات الشراء من خلاله، بما يجنب المشجعين المواقع الاحتيالية والتذاكر المزيفة.



وكشف الكواري عن أن المشجع يستطيع شراء 6 تذاكر على الأكثر لكل مباراة، و60 تذكرة كحد أقصى لجميع مباريات البطولة، وبإمكان المشجع حضور أكثر من مباراة واحدة في اليوم الواحد خلال دور المجموعات، وذلك وفقا لقواعد توافق المباريات.



وسيتمكن المشجعون القادمون من خارج قطر، من استخدام بطاقة «هيا» الرقمية كتأشيرة دخول دولة قطر.



من جانب اخر، أعلن النادي الأهلي القطري ضم المحترف الجزائري السابق لنادي الغرافة سفيان هني في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، ليحل بديلا عن اللاعب المغربي سفيان بوفتيني الذي تم فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، لينتقل إلى صفوف نادي الوصل الإماراتي في صفقة انتقال حر.



كما نجح نادي السيلية في تدعيم هجومه بضم المهاجم العراقي مهند علي «ميمي» خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليعود مجددا إلى النادي القطري، حيث لعب معه من قبل محققا لقبي كأس Ooredoo، وكأس الاتحاد القطري لكرة القدم موسم 2020-2021.