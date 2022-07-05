أفادت تقارير سرية استندت إليها مجلة ماريان الفرنسية بأن برج إيفل مليء بالصدأ ويحتاج إلى إصلاحات كاملة، لكن بدلا من ذلك تم تخصيص 60 مليون يورو لتجميله قبل دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس.

ويعد البرج الذي يبلغ ارتفاعه 324 مترا من الحديد المطاوع، والذي بناه جوستاف إيفل في أواخر القرن التاسع عشر، من بين أكثر المواقع السياحية التي يقصدها الزوار في العالم إذ يستقبل نحو ستة ملايين زائر كل عام.

لكن التقارير السرية للخبراء التي استشهدت بها المجلة تشير إلى أن البرج في حالة سيئة ومليء بالصدأ.

وقال مدير في البرج لم تنشر المجلة اسمه "الأمر بسيط، إذا زار جوستاف إيفل المكان فسوف يصاب بنوبة قلبية".

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع شركة سوسيته دكسبلوتاسيون دو لا تور إيفل التي تشرف على البرج للتعليق.

ويخضع البرج حاليا لإعادة طلاء بتكلفة 60 مليون يورو استعدادا لأولمبياد 2024، وهي المرة العشرين التي يتم فيها إعادة طلاء البرج.