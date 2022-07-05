تولى الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي منصب القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعدما تسلم مهام منصبه الجديد من الجنرال الأمريكي تود ولترز في مراسم في مدينة مونس ببلجيكا.

وقال ينس ستولتنبرج أمين عام حلف الناتو في كلمته خلال المراسم إن كافولي يتولى المنصب الرفيع وسط "عودة الصراع الوحشي لأوروبا".

ويأتي تسليم القيادة بعدما وافق الحلف الأسبوع الماضي على تعزيز مهم لأعضائه في شرق أوروبا خلال قمة الناتو في مدريد، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وألقى ستولتنبرج الضوء على دور كافولي في الإشراف على عمليات انتشار القوات الأمريكية بشكل متزايد مؤخرا في أوروبا، حيث وصل عددها لأكثر من مئة ألف جندي- في رد فعل على الغزو.

وسوف يكون كافولي المسؤول الرئيسي عن تخطيط وتنفيذ الإجراءات العسكرية للدفاع عن الحلف وردع روسيا.

فعلى سبيل المثال، سوف يتم تطبيق نموذج جديد لقوات الناتو في الشهور المقبلة، ويتضمن، بين أشياء أخرى، وضع أكثر من 300 ألف جندي على أهبة الاستعداد للأزمات.

انضم كافولي، المولود في فورتسبورج بألمانيا عام 1964 لأسرة إيطالية أمريكية، إلى الجيش الأمريكي في 1987، وخدم في البوسنة والهرسك والعراق وأفغانستان وواشنطن.

وحصل كافولي على درجة الماجستير في دراسات شرق أوروبا من جامعة ييل. وهو أيضا قائد القوات الأمريكية في أوروبا ويتحدث الفرنسية والإيطالية والروسية.