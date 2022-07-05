حالة من الزخم الفني يشهدها موسم عيد الأضحي من خلال إحياء عمالقة الغناء العربي عددا كبيرا من الحفلات بالدول العربية ومصر، في مقدمتهم هاني شاكر ومحمد منير وعمرو دياب .

وأعلن هاني شاكر من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير "انستجرام" إحياء حفلة في العاصمة اللبنانية بيروت في 16 يوليو الحالي، ليقدم باقة من أجمل أغانيه للجمهور اللبناني.

ويحيي الفنان محمد منير، حفلة غنائيا، بمنطقة سيدي جابر في مدينة الإسكندرية في 15 يوليو الحالي، يقدم خلاله عددا من أغانيه التي عشقها منه الجمهور.

كما يحيي الفنان عمرو دياب حفلة غنائية رابع أيام عيد الأضحى بمدينة العلمين الجديدة، وهي الحفلة التي أثارت حالة من الجدل الكبير على صفحات السوشيال ميديا؛ بسبب ارتفاع أسعار تذاكرها، والتي تخطت حاجز الـ100 الف جنيه، وتحديد نوع الملابس التي يتم بها الحضور.

وتحيي المطربة اليمنية بلقيس فتحي حفلتها الغنائية رابع أيام عيد الأضحى بالقاهرة، وذلك من أجل الاحتفال مع الجمهور المصري بأحدث أغانيها "ونتدلع"، والتي تعتبر الأغنية الثانية لها باللهجة المصرية.

فيما يحيي المطرب كاظم الساهر ثلاث حفلات دفعة واحدة، حيث أعلن عن أحيائه لحفلتين متتاليتين في تركيا يومي الثالث والرابع من عيد الأضحى وبعدها يحيي الحفلة الثالثة ببيروت، ويقدم خلال تلك الحفلات باقة من أجمل أغنايه التي يعشقها الجمهور العربي.

كما يحيي المطرب حمادة هلال في 15 يوليو الجاري في المنيا حفلة، تشهد العديد من المفاجأت، حيث يقدم باقة من أغانيه التي يحبها الجمهور، وفقا لمنظم الحفلات وليد منصور.