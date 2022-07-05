أعلنت وزارة العمل الإسبانية أن معدل البطالة تراجع بصورة كبيرة خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، ليصل لأدنى مستوى منذ تشرين الأول/اكتوبر .2008

وتراجع عدد العاطلين بواقع 42 ألفا و409 آلاف أو 45ر1% خلال شهر حزيران/يونيو الماضي مقارنة بآيار/مايو الماضي. وبذلك يبلغ إجمالي عدد العاطلين 88ر2 مليون شخص، فيما يعد أدنى مستوى منذ تشرين الأول/اكتوبر .2008

وانخفض عدد العاطلين على أساس سنوي بواقع 733 ألفا و757 شخصا أو 3ر20% .

تراجع عدد العاطلين خلال الشهر الماضي في قطاع الخدمات بواقع 41 ألفا و 17 شخصا و الصناعة بواقع 7148 شخصا. وتراجع عدد العاطلين في قطاع البناء بواقع 4981، في حين ارتفع في قطاع الزراعة بواقع 8863 شخصا.

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة بين الشباب، أقل من 25 عاما، بنسبة طفيفة، بواقع 1289 خلال الشهر الماضي.