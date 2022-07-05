تعتزم شركة أدفانسد إنفو سيرفس أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في تايلاند توسيع نطاق شبكتها بالاستحواذ على شركة تريبل تي برود باند وصندوق استثمار في البنية التحتية بقيمة إجمالية 4ر32 مليار باهت تايلاندي (908 ملايين دولار).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تي سيومبورنروج المدير المالي للشركة الموجود مقرها في العاصمة بانكوك إنها ستشتري موفر خدمة الإنترنت تريبل تي من شركة جاسمين إنترناشونال مقابل 5ر19 مليار باهت. كما ستشتري صندوق الاستثمار جاسمين برودباند إنترنت إنفرستراكشر فاند مقابل 9ر12 مليار باهت.

وأضاف تي أن الصفقة ستحسن وصول عملاء أدفانسد إنفو إلى خدمة أوسع نطاقا وأفضل جودة من خلال تحسين تغطية الاتصالات فائقة السرعة في مناطق جديدة تستهدف المناطق خارج المدن، مشيرا إلى أن الصفقة تتفق مع اتجاهات الشركة للنمو في مجال الاتصالات فائقة السرعة وتطوير البنية التحتية لشبكات الألياف الضوئية في البلاد.