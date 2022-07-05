أشار مسؤولون إلى أن المدارس في بريطانيا تقيد خيارات الوجبات الصحية للتلاميذ بسبب ضغوط الميزانية.

وقال حزب العمال لنواب البرلمان إن العملية التعليمية للأطفال معرضة أيضا للخطر بسب تأثير فواتير الطاقة "المرتفعة للغاية" على موارد المدارس، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا".

وفي معرض حديثها عن التعليم في مجلس العموم، قالت روث كادبري، النائبة عن حزب العمال: "تخبرنا المدارس أن توقف التمويل والتضخم وارتفاع تكاليف الطاقة يضطرها إلى تقليل عدد الخيارات الصحية في الوجبات المدرسية".

وأضافت "تتفق الحكومة معنا أن الوجبات المدرسية الصحية الجيدة ضرورية للأطفال من أجل النمو، خاصة وأن الغداء المدرسي أصبح الوجبة الساخنة الوحيدة لعدد متزايد من الأطفال".

وتابعت "إلا أن وزير التعليم قال فيما يخص الوجبات المدرسية أن المسألة ترجع للمدارس في إدارة ميزانياتها الخاصة. هل هذا أقصى ما يمكن للحكومة تقديمه؟".

ورد وزير التعليم روبن ووكر أن "الزيادات الخاصة بتمويل المدارس تم توجيهها من أجل تسريع إيصال الأموال إلى المدارس "

وقال ستيفن مورجان وزير التعليم في حكومة الظل العمالية أيضا "فواتير الطاقة المرتفعة تضغط على ميزانيات المدارس".