طرح المطرب اللبناني "نادر الاتات" أغنية جديدة عبر موقع "يوتيوب" حملت عنوان "الضيعة".

وصدرت أغنية "الضيعة" على طريقة "الفيديو كليب" (المقطع المرئي) حصرياً عبر قناة "لايف ستايلز ستوديوز"، وحمل توقيع المخرج زياد خوري، وشاركت في بطولة "الفيديو كليب" الممثلة السورية رواد عليو.

وعكس "الفيديو كليب" فكرة الأغنية بكل تفاصيلها، حيث قدم المخرج فكرة عن القرية بين الماضي والحاضر، حيث تغيرت الأحوال وتبدلت القيم والمبادئ.

أغنية "الضيعة" عمل غنائي من اللون الشعبي، أغنية "دبكة" (رقصة فولكلورية شعبية) بامتياز تتناسب مع فصل الصيف، وتميزت بتقديم "نادر الاتات" للموال بمطلع الأغنية، إضافة إلى اللحن الشعبي والمصطلحات البسيطة التي جسدت صورة التغيرات التي طرأت على القرى.

"الضيعة" من كلمات وألحان حسام خوري، وتوزيع فادي جيجي.