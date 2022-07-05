أعلنت الحكومة الهولندية أن كبار مستهلكي الطاقة في البلاد بما في ذلك الشركات المشاركة في نظام تداول حصص الانبعاثات الكربونية للاتحاد الأوروبي "إي.تي.إس" سيلتزمون بتحسين كفاءة استهلاكهم للطاقة اعتبارا من 2023 بهدف خفض الانبعاثات الكربونية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة تعتزم تحديث إجراءات خفض استهلاك الطاقة لكل قطاع.

وتتوقع الحكومة أن يؤدي ضم كبار مستهلكي الطاقة إلى القواعد الجديدة لخفض الاستهلاك بمقدار 19 بيتاجول من الغاز الطبيعي و7 بيتاجول من الكهرباء بحلول .2030

في الوقت نفسه فإن ضم الشركات المدرجة على نظام تداول حصص الانبعاثات إلى القواعد الهولندية الجديدة يؤدي إلى خفض محتمل للانبعاثات الكربونية بمقدار مليوني طن ثاني أكسيد كربون.

كما تعتزم الحكومة توفير 56 مليون يورو خلال الفترة من 2022 إلى 2026 لتحسين الخدمات البيئية.