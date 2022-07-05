حذر رجال الاطفاء في اليونان اليوم الثلاثاء من أن خطر الحرائق مازال قائما، ولكن حقيقة أنه يبدو أن جهود الاطفاء خلال الليل أدت للسيطرة على الحرائق كانت وراء شعورهم بالاطمئنان.

وقال متحدث باسم إدارة الاطفاء لشبكة " إي ار تي"" الخطر مازال شديدا للغاية" ، وذلك في الوقت الذي تتجه في المزيد من الطائرات والمروحيات إلى مناطق الخطر اليوم الثلاثاء، وعلى متنها معدات الاطفاء.

وكان قد تم إجلاء عدة قرى حول بلدة إيتيا أمس الاثنين بسبب الحرائق.

وقال خبراء الارصاد إن الحرائق خطيرة للغاية هذا العام بسبب ارتفاع درجات الحرارة وطول موجة الجفاف، بالاضافة إلى الرياح القوية.