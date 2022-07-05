أظهرت بيانات هيئة إس اند بي جلوبال للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء نمو قطاع الخدمات في روسيا لأول مرة منذ أربعة أشهر خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الطلبات الجديدة في ظل قوة الطلب.

وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 7ر51 في حزيران/يونيو، مقارنة بـ 5ر48 في آيار/مايو الماضي. ويشار إلى أن تسجيل قراءة أكثر من 50 يشير إلى توسع القطاع.

وقد ارتفعت الطلبات الجديدة لأول مرة منذ تسعة أشهر خلال حزيران/يونيو الماضي. كانت وتيرة الارتفاع هي الأسرع منذ أيلول/سبتمبر 2021، ويرجع ذلك إلى الطلب القوي من المستهلكين الحاليين والجدد.

مع ذلك، تراجعت طلبات الصادرات الجديدة خلال الشهر الماضي، مما يعكس تأثير العقوبات على طلب المستهلك الأجنبي.