شنت السلطات الألمانية اليوم الثلاثاء حملة مداهمات وتفتيش كبيرة في عدة ولايات ألمانية لمكافحة عصابات تهريب البشر.

وأعلنت الشرطة في مدينة أوسنابروك أن مئات من أفراد الشرطة شاركوا في الحملة التي تركزت في مدينتي أوسنابروك ولوته.

ومن بين المدن الأخرى التي شملتها الحملة بريمن وشتوتجارت.

وبحسب البيانات، تولت إدارة الحملة وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" والوكالة الأوروبية للتعاون في القضاء الجنائي "يوروجست".

كما تم تنفيذ الحملة في بريطانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا. ولم يتضح بعد المزيد من المعلومات عن الحملة.