برنامج الأطباء الزائرين يهدف إلى تحقيق التواصل العلمي والمهني مع الجامعات والمراكز الطبية العالمية وتبادل الخبرات حول أحدث البروتوكولات والسياسيات والأساليب العلاجية

عبدالكريم العبدالله

أفادت وزارة الصحة بأن استمرار الارتقاء بالخدمة الصحية وتحقيق جودة الرعاية تعد أساسا راسخا تستند إليه الوزارة في السياسات والخطط الصحية الوطنية، موضحة أن برنامج الأطباء الزائرين جاء بهدف تحقيق التواصل العلمي والمهني مع الجامعات والمراكز الطبية العالمية، وتبادل الخبرات حول أحدث البرتوكولات والسياسيات والأساليب العلاجية، وتقديم الخدمات الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للمرضى في مختلف التخصصات الطبية.

في هذا الصدد، أكدت الوزارة أن معيار مناظرة الأطباء الزائرين للحالات هو طبيعة الحالة المرضية وفقا لتقييم رؤساء الأقسام في جميع مرافق الوزارة، بالتنسيق مع مدراء المستشفيات، وجميعهم من الكفاءات الوطنية، نافية ما يتم تداوله عن إعطاء الأولوية لمرضى من جنسية محددة، على حساب صحة وسلامة المواطن، متمنية للجميع موفور الصحة والسلامة.