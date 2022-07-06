في إطار جهوده المستمرة لدعم المواهب المحلية والخريجين الشباب، قام بنك الكويت الدولي «KIB» باختتام مشاركته في المعرض الوظيفي لكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، والذي يهدف إلى تعريف المواهب الكويتية الشابة بفرص العمل المختلفة المتوافرة لدى القطاع الخاص، وعقد المعرض في حرم الكلية، وهدفت مشاركة KIB لتسليط الضوء على الفرص المتوافرة في القطاع المصرفي بالكويت.



وأكد مدير عام إدارة الموارد البشرية في KIB، فراس الدارمي أن مشاركة KIB بهذا الحدث تأتي كجزء من التزام البنك في دعم وتمكين المواهب الشابة الكويتية، حيث يؤمن البنك بأهمية توجيه الشباب من خلال توفير فرص عمل تناسب أهدافهم المهنية.



وكجزء من دعائم تمكين الشباب التابعة لبرنامجه الخــــــاص بالمسؤوليــــة الاجتماعيــة، يشارك البنــك في المعارض المهنية ومعارض الفرص الوظيفية على مدار العام، والتي تعد بمنزلة فرص ممتازة لتعريف الطلاب على البنك، وبالتالي اجتذاب المرشحين المناسبين.



وأضاف الدارمي: «KIB» يفتح أبوابه للشباب، مع التركيز على جذب المواهب الكويتية الشابة بتوفير فرص العمل التي تعزز مهاراتهم وقدراتهم.



واختتم الدارمي مشيدا بنجاح مشاركة KIB في معرض الفرص الوظيفية، وتعريف الشباب بطبيعة العمل المصرفي وأبرز المهارات المطلوبة للعمل فيه، مشيرا إلى عنوان البريد الإلكتروني [email protected] الخاص باستقبال السير الذاتية للراغبين بالانضمام لأسرة KIB.