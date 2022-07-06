شاركت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، في وداع ضيوف حجاج بيت الله في رحلة ذهابهم عبر مطار الكويت الدولي وتقديم هدايا أعدت خصيصا بما يتلاءم مع هذه المناسبة، حيث نظمت الشركة مبادرة مجتمعية بالتعاون مع فريق عمل المطار والهيئة العامة للطيران المدني من أجل توديع ضيوف الرحمن من خلال توزيع بعض المستلزمات الأساسية والهدايا وضيافة القهوة، وتأتي هذه المبادرة انسجاما مع إطار برنامج المسؤولية المجتمعية لـ stc وانطلاقا من التزامها بتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي ومشاركتهم المناسبات الاجتماعية.

وقالت دانة الجاسم، مدير عام اتصالات الشركات في stc: «نفتخر بمشاركتنا في هذه المبادرة المجتمعية والتي نظمت خصيصا لتوديع ضيوف حجاج بيت الله لدى ذهابهم لأداء فريضة الحج، حيث نؤمن بأن وقوفنا الى جانب أفراد المجتمع يعتبر بمنزلة ركيزة أساسية في إستراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية للشركات، ولهذا نحرص على المشاركة المستمرة في المبادرات والأنشطة التفاعلية التي توطد علاقتنا مع المجتمع المحلي وأهل الكويت.

وشكرت الجاسم فريق عمل المطار والهيئة العامة للطيران المدني وشركة مبخر وجميع من لعبوا دورا في إنجاح هذه المبادرة الخاصة.

وأكدت أن stc ستواصل إطلاق المبادرات التي تتماشى مع استراتيجية المسؤولية المجتمعية للشركة، بهدف إدخال البهجة والسرور على المجتمع.

وأضافت الجاسم: «من خلال دورنا كشركة رائدة في القطاع الخاص، فإننا نعمل على التعاون المثمر مع شركائنا في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لإحداث تأثير إيجابي يثري نمط حياة عملائنا والمجتمع بأكمله.