أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية وشركة «هوفمان لا روش» للأدوية في الكويت عن تجديد دعمهما لمرضى السرطان عبر عقد اتفاقية مع مبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان لعلاج اكبر عدد من المرضى المحتاجين في الكويت.



وتم الإعلان عن هذه المبادرة خلال اجتماع عقد بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فيصل علي المطوع ورئيس مجلس إدارة مبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان محمد فهد العجمي والمدير الطبي لشركة روش في الخليج العربي د.فهمي بهجت.



وبهذه المناسبة، قال فيصل المطوع: «إن الهدف من هذه الخطوة يأتي ضمن إطار دعمنا للجهود المبذولة من مبرة الدعم الإيجابي في مساعيها لتوفير العلاج المجاني لمرضى السرطان داخل الكويت وخاصة المرضى غير القادرين على تحمل تكلفة الأدوية، وذلك وفقا لما تقتضيه مسؤوليتنا الاجتماعية في الوقوف إلى جانب كل من يدعم مرضى السرطان الذين يواجهون العديد من التحديات».



بدوره شكر العجمي، المطوع على مبادرته الكريمة وحرصه الدائم على تقديم المساعدة، والتزامه تجاه المجتمع الكويتي ودعمه المستمر لجهود المبرة وبرامجها الإنسانية.



من جانبه، أثنى د.فهمي بهجت على دور المبرة البارز في دعم العمل الخيري محليا، موضحا ان شركة روش تضع دائما احتياجات المرضى والنظام الصحي كأهم هدف لها وذلك في اطار طموح الشركة في توفير نتائج علاجية أفضل لأكبر عدد من المرضى بأسرع وقت ممكن دون ان يشكل ذلك عبئا إضافيا على المجتمع والنظام الصحي.