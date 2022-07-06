إيماناً منه بالمسؤولية الاجتماعية وحرصاً منه على تبني الحملات الدينية، لاسيما الخاصة بمواسم العبادة، شارك بنك وربة بتوديع حجاج بيت الله الحرام بتوزيع الهدايا الخاصة في جناحه الخاص بمطار الخطوط الجوية الكويتية T4، وذلك من خلال مجموعة من موظفيه الذين تواجدوا في الجناح وشاركوا بالحملة.



وقال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي أيمن سالم المطيري: «إن بنك وربة يسعى دائما للتواجد في كل الأماكن الممكنة والمتاحة لتحمل مسؤوليته الاجتماعية».



وأضاف المطيري: «نتقدم بخالص الدعاء لكافة حجاج بيت الله الحرام المسافرين، متمنين لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا»، مؤكدا أن توزيع الهدايا البسيطة من حقائب واحتياجات السفر الخاصة يعد تسهيلا للحجاج الذاهبين لبيت الله الحرام.



كما أن «وربة» أطلق العديد من الحملات الخاصة بموسم الصيف، ويسعى لرفاهية عملائه عبر تقديم عروض الصيف مع بطاقات بنك وربة الائتمانية ومسبقة الدفع، حيث تتيح هذه البطاقات استردادا نقديا يصل لـ 6%.