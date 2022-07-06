بهدف دعم الفعاليات الترفيهية الهادفة والتي تستلهم مفاهيم الاستدامة وحماية البيئة والصحة المجتمعية، استضافت شركة الحمراء العقارية مبادرة بيئية ترفيهية تتناسب مع موسم الصيف، نظمتها شركة «Puff Kuwait». وحملت المبادرة مفهوما جديدا غنيا بالأنشطة التي يمكن للجميع المشاركة فيها. وجرت المبادرة في مركز الحمراء للتسوق، الذي يمثل الوجهة الراقية لمفهوم التسوق في الكويت، واستمرت الأنشطة لـ 5 أيام قدمت الحمراء العقارية خلالها الدعم لفكرة قناني الماء المبتكرة من قبل «Puff Kuwait» كونها قابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لتساهم بتقديم تجربة نوعية ومسؤولة تحث على تبني السلوكيات الإيجابية القادرة على خلق التغيير للأفضل.



ومثل هذا الحدث فرصة للحضور والمشاركين نحو اكتشاف آفاق وإمكانيات لا حدود لها وحلول طويلة المدى تقدمها هذه العلامة التجارية على مستوى الاستدامة البيئية في حياتنا اليومية، كما استمتع الحضور من كافة الأعمار بألعاب تفاعلية ومليئة بالتشويق، إضافة إلى وجود جناح لأخذ الصور في مكان يحاكي الشاطئ، وكذلك الاستمتاع بالحلوى الملونة، والهدايا والفرص العديدة للفوز بتشكيلة من القناني المقدمة ضمن هذا النشاط.



ويأتي دعم هذه المبادرة من الحمراء العقارية انطلاقا من رؤيتها نحو تشجيع سلوكيات وممارسات حياتية أفضل ودائمة لأفراد المجتمع، كما تسعى من شراكتها مع «Puff Kuwait» للتركيز على أهمية الماء للجسم للمحافظة على أسلوب حياة صحي.