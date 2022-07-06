زار وفد من اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، في رحلته الأخيرة إلى الكويت، المكتب الإقليمي لشركة هايبر ماركت في الكويت، بحضور مسؤولين من السفارة الهندية.



وكانت زيارة أعضاء منظمة الأعمال الرئيسية في الهند إلى شركة لولو هايبر، أكبر متاجر التجزئة المملوكة للهند في المنطقة لتعزيز سبل التجارة الحالية بين الهند والكويت، والبحث عن قنوات وفرص جديدة محتملة لتصدير المزيد من المنتجات الهندية لسوق الكويت المربح. والتقى الوفد أعضاء الإدارة العليا في لولو هايبر ماركت بالكويت، الذين أطلعوهم على العمليات الناجحة للعلامة التجارية على مر السنين وخطط التوسع.



وأشارت إدارة شركة لولو هايبر إلى أنها تخزن حاليا منتجات من أكثر من 500 علامة تجارية هندية، وتعرض أكثر من 10000 منتج هندي، ومن بينها الفواكه والخضراوات الطازجة الهندية والأطعمة المجمدة والأسماك والبقالة والملابس العصرية والأدوات المنزلية، وعناصر متنوعة الأخرى.



وأضاف الهايبر ماركت أن المنتجات الهندية تم الحصول عليها من ولايات كيرالا، وتاميل نادو، وكارناتاكا، وتيلانجانا، ومهاراشترا، وراجستان، والبنجاب، وأوتاربراديش، وكشمير.