أجرى البنك التجاري الكويتي السحب على الجائزة النصف سنوية لحساب النجمة وقيمتها نصف مليون دينار، وتم بث السحب على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة 360FM بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني إلى جانب ممثلي البنك التجاري، وكذلك ممثل عن مكتب RSM البزيع وشركاهم للإشراف على آلية السحوبات.



وقد تم تتويج حمد عبدالعزيز حمد الفايز بجائزة الـ 500 ألف دينار، وهي الجائزة النصف سنوية لحساب النجمة.



وخلال اللقاء الإذاعي، تم تعريف مستمعي إذاعة نبض الكويت 360FM على حساب النجمة والجوائز التي يقدمها، وبيان أن حساب النجمة هو حساب مميز ليس فقط من حيث مبالغ الجوائز الكبيرة المقدمة، ولكن أيضا من حيث تنوع تلك الجوائز طوال السنة، حيث يجري السحب للفوز بجائزة أسبوعية بمبلغ 5 آلاف دينار وجائزة شهرية بقيمة 20 ألف دينار، وجائزة نصف سنوية قدرها نصف مليون دينار، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى التي سيقام عليها السحب في يناير 2023 وهي جائزة 1.5 مليون دينار الجائزة الأكبر المرتبطة بحساب مصرفي على مستوى العالم.



واستكمالا لإجراءات وعملية السحب، استقبل البنك التجاري الكويتي، في مقره الرئيسي، حمد عبدالعزيز حمد الفايز، الفائز بجائزة النصف مليون دينار، وهي الجائزة النصف سنوية على حساب النجمة.

وكان في استقبال الفائز حمد الفايز لدى زيارته للبنك عبدالعزيز الزعابي - المدير العام بالوكالة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وأماني الورع - نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي، وعدد من فريق الإدارة التنفيذية من قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، حيث قاموا بتهنئته وإنهاء المعاملة الخاصة بتسليمه مبلغ الجائزة.



وقد عبر حمد الفايز عن فرحته وسعادته البالغة بتلقي خبر فوزه، متوجها بالشكر إلى إدارة البنك التجاري على توفير هذه المنتجات المصرفية المميزة، التي أتاحت له الفوز بهذه الجائزة القيمة، قائلا: أشكر البنك التجاري على الاستقبال في مقره الرئيسي وعلى التعامل الراقي، وأتمنى أن يحالف الحظ جميع عملاء وعميلات البنك التجاري الكويتي في السحوبات المقبلة».