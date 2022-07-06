أقام بنك الكويت المركزي حفل تكريم للفائزين بجائزة الباحث الاقتصادي الكويتي وجائزة الطالب الاقتصادي الكويتي، وذلك برعاية وحضور محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون، وقياديي القطاع المصرفي، وذلك صباح يوم أمس الثلاثاء في مبنى بنك الكويت المركزي.



وافتتح الحفل بكلمة لمحافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون، أكد فيها حرص وإيمان بنك الكويت المركزي على تشجيع وتدعيم وتأهيل الكوادر الوطنية بشتى المجالات كجزء من نهج مستمر وثابت، ولعل مبادرة «كفاءة» التي أطلقها البنك بالتعاون مع البنوك الكويتية تأتي كإحدى هذه الصور.



وقدم المحافظ الهارون في كلمته التهنئة للفائزين وطالبهم بالاستمرار بجهودهم البحثية، مؤكدا ضرورة أن تنال أبحاثهم في المستقبل التحولات الجديدة التي تواجه القطاعات الاقتصادية والمصرفية والتي تعتمد على التكنولوجيا والتي أصبح تأثيرها ملموسا ويقود نماذج الأعمال لمزيد من التغير والتشكل، الأمر الذي يتطلب معه مزيدا من البحث والتطوير، كذلك الأمر فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي وأثره الاقتصادي على المؤسسات والاقتصاديات وغيرها من المجالات.

من جانبه، أكد مدير عام معهد الدراسات المصرفية أ.د.يعقوب الرفاعي أن الجائزتين ما هما إلا إضافة أخرى لمجموعة من المبادرات التي يتبناها بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية بإدارة معهد الدراسات المصرفية ضمن الاستراتيجية الرامية إلى تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها من خلال مبادرة «كفاءة» التي تتضمن عددا من البرامج رفيعة المستوى الموجهة لمختلف الشرائح من أبناء الكويت ومنها جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي وجائزة الطالب الاقتصادي الكويتي.

وأعلن الرفاعي في كلمته نتائج لجان التحكيم للجوائز، مشيرا إلى منح جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي للبحث المعنون «الأثر غير المباشر للإنفاق الحكومي على الأداء المصرفي في الكويت» المقدم من د.نايف الشمري، أما جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي فقد كانت من نصيب فاطمة العلي عن بحثها «تأثير رأس المال التنظيمي على المرونة التنظيمية وتأثيرها على تفوق عمل الشركات الخاصة في الكويت خلال فترة كوفيد- 19».