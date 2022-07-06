أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن مجموعة الخدمات والمنتجات التي يقدمها لعملائه والتي تزداد أهميتها والاحتياج إليها خلال موسم السفر والعطلات، حيث دائما ما يزود «بيتك» عملاءه بمزايا وخدمات مبتكرة تتناسب مع أنماط حياتهم المختلفة وتتيح للعملاء خصومات وخيارات متنوعة تضمن افضل تجربة مصرفية ممكنة.



وقالت نائب المدير العام للمنتجات لمجموعة «بيتك» بالتكليف - نهال المسلم، ان «بيتك» يوفر تشكيلة متنوعة من بطاقات الائتمان والخصم ومسبقة الدفع التي تقدم للعملاء الراحة وتحد من اعتمادهم على النقود لمزيد من الأمان، مبينة ان بطاقات «بيتك» تمكن حامليها من الاستمتاع بقائمة من المزايا والخصومات الاستثنائية وإمكانية دخول صالات كبار الزوار وغيرها الكثير.



ولفتت المسلم إلى ان من أبرز البطاقات التي طرحها «بيتك» مؤخرا بطاقة ماستركارد وورلد إيليت، وبطاقة فيزا انفينيت الائتمانية المعدنية، وبطاقة فيزا SIGNATURE وبطاقة التيسير الماسية، كما اطلق بطاقة الدفع المسبق بالعملات الأجنبية، التي تتيح للعملاء سهولة التعبئة والدفع بعملات مختلفة أثناء السفر وخلال التسوق عبر الإنترنت، وتساعد في إدارة مدفوعاتهم بكفاءة، مع ميزة الدفع المباشر بعملات أجنبية مختلفة بدون احتساب رسوم صرف العملات، ما يمنح المسافرين طريقة ذكية ومناسبة وآمنة لحمل أموال السفر، وتتوافر البطاقة بـ5 عملات رئيسية: الدولار، والجنيه الإسترليني، واليورو، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي.



صناديق الأمانات



وأضافـــت المسلـــم ان «بيتك» يوفر صناديق أمانات تحقق راحة البال إذ تحظى بالمراقبة والأمن بصفة دائمة، وتأتي الصناديق بـ3 أحجام أساسية: الصغير والمتوسط والكبير«يختلف سعر الإيجار على حسب الحجم» ويمكن للعميل أن يستأجر هذه الصناديق لفترات قصيرة أو طويلة، لحماية المقتنيات الثمينة والشخصية، خاصة أثناء السفر وفي كل الأوقات.



شراء العملات الأجنبية



وأشارت إلى ان «بيتك» يقوم ببيع وشراء العملات الأجنبية من وإلى العملاء حسب رغبتهم واحتياجاتهم لنحو 26 عملة عالمية تتضمن اغلب العملات الأساسية والأكثر تداولا على مستوى العالم وبأسعار مناسبة، لافتة إلى أن «بيتك» أطلق، كأول بنك في الكويت، الخدمة الرقمية الجديدة والفريدة من نوعها «الأسعار المباشرة للعملات Live FX Pricing وهي خدمة تتيح للعملاء ميزة التسعير المباشر للعملات أثناء عمليات التحويل المحلية أو العالمية، وكذلك عمليات التحويلات بين الحسابات بالعملات الأجنبية، حيث تتميز الخدمة بأنها متوافرة على مدار 24 ساعة طيلة أيام العمل في الأسواق العالمية، وتقدم هوامش ربحية تنافسية.

وتتميز الخدمة بالديناميكية في الأسعار، وكفاءة أثناء تنفيذ العملية، وهي متوافرة عبر KFHonline، على الموبايل أو عبر الموقع الالكتروني لـ «بيتك»، وتشمل باقة من العملات وهي: الدولار الأميركي، والدولار الكندي، واليورو، والجنيه الاسترليني، والين الياباني، والليرة التركية.



الاتصال الدولي المجاني



وأوضحت المسلم ان خدمة الاتصال الدولي المجانية خارج الكويت تغطي 7 دول هي: الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وإسبانيا، دون أي رسوم إضافية في حال الاتصال من هواتف تلك الدول، ما يعني بقاء «بيتك» دائما بجوار عملائه في مختلف الأماكن والظروف والأوقات، حيث تحظى مكالمات العملاء في الخارج بأولوية الرد لدى مسؤول الخدمة في مركز اتصال «بيتك»، ويمكن لعملاء «بيتك» الوصول لخدمة «بيتك الهاتفية» على الرقم (1803333) بالاتصال: أميركا وكندا (18008188608)



بريطانيا(08000148898)



فرنسا (0805086620)



ألمانيا (08001817080)



إسبانيا (900905440)



تركيا (908503902170)



فتح حساب بتركيا



وأضافت المسلم ان عميل «بيتك» من شرائح معينة يستطيع طلب فتح حساب لدى «بيتك- تركيا» من الكويت، والحصول على جميع الخدمات المقدمة مثل خدمة مجانية للتحويلات الإلكترونية من«بيتك» الكويت إلى المستفيد في «بيتك- تركيا»، حيث لا توجد رسوم لحوالات السويفت الواردة، ولا رسوم للحد الأدنى للحساب، كما يمكن بسهولة إدارة الفواتير أو أي دفعات أخرى بتركيا بسهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.



سيارات عبر الحدود



وقالت المسلم ان «بيتك» يوفر خدمة «ادفع في الكويت وتسلم السيارة في الخارج»، مبينا انها تلبي احتياجات شرائح متعددة من العملاء، فتمكنهم من اقتناء السيارات التي تناسبهم وتسلمها مباشرة في 4 دول هي: مصر والأردن والولايات المتحدة وتركيا، بالتعاون مع موردين معتمدين، وبشروط ومزايا تمويلية مناسبة.