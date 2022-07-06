ياسر العيلة



أعرب الفنان محمد الصيرفي لـ«الأنباء» عن سعادته بمشاركة النجم طارق العلي في أول عمل مسرحي يجمعهما معا وهي مسرحية «محظوظ ومبروك»، فكرة عيسى العلوي، وتأليف أحمد فارس، ومن إخراج د. موسى آرتي.



وأضاف الصيرفي: عودتي للمسرح مع نجم كبير بحجم الفنان طارق العلي تعني لي الكثير، وأتمنى التوفيق وأن تكون بداية خير، كاشفا عن دوره في المسرحية، قائلا: أقدم أكثر من «كاركتر» من خلال أكثر من لوحة، فالعمل يسلط الضوء على العديد من قضايا المجتمع المعاصر، ويشاركني البطولة بجانب العلي النجم السعودي خالد الفراج والفنانة شهد السلمان والفنانة مي عبدالله وشباب «فروغي» من الفنانين.



وحول ردود الأفعال عن دوره في مسلسله التراثي «دحباش» الذي تم عرضه رمضان الماضي، رد: الحمد لله كانت ردود الأفعال طيبة جدا، فالجمهور يحب الأعمال التراثية لما تحمله من قيم رائعة تتناول تاريخ الأجداد، وجسدت في العمل دورا لم أقدمه من قبل لأحد تجار الكويت القدامى «بومبارك» الذي لم يتأخر عن مساعدة الناس في يوم من الأيام.

وتابع: العمل يتناول حقبة زمنية هامة في تاريخ الكويت من عام 1810 إلى عام 1831 بما فيها من أحداث مهمة، منها جائحة مرض الطاعون الذي ضرب البلاد في هذه الفترة، وهو من تأليف د.مشاري حمود العميري وإخراج حسين أبل، وشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، مشيرا الى أنه يقرأ حاليا أكثر من عمل جديد لاختيار عمل منهم سيرى النور قريبا.



وبسؤاله عن برامج المقالب والكاميرا الخفية حيث اشتهر بهما وسبب غيابه عنهما، اجاب الصيرفي: عندي برنامج جاهز للعرض بعنوان «ضد مجهول»، يتكون من 30 حلقة، فيها 24 ضيفا إلى الآن لم يعرفوا أنني «سويت» فيهم مقلب، وباقي الحلقات اضطررت أن أكشف لضيوفها عن حقيقة المقلب، والجمهور سيعرف أسباب ذلك من خلال عرض حلقات البرنامج.