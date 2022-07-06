آلاء خليفة



فجّرت الجمعية الكويتية لجودة التعليم مفاجأة طال انتظارها في الوسط الأكاديمي والطلبة الدارسين وأولياء الأمور، حيث أوضحت بما لا يدع مجالا للشك أن جامعة الكويت هي الأولى محليا في التصنيف الأكاديمي العالمي من غير منافس لها مقارنة بالجامعات الخاصة في الدولة، علاوة على أنه لا يمكن مقارنة هذه الجامعة العريقة مع أي جامعة خاصة محلية لما لها من تاريخ علمي عريق وبحثي رفيع المستوى على مدى خمسين عاما بالإضافة إلى ضخامة الحجم المؤسسي فيها والذي يضم 16 كلية توفر للدارسين فيها 92 برنامجا معتمدا للدرجة الجامعية الأولى في العديد من التخصصات، و89 برنامجا معتمدا للدراسات العليا يفضون لدرجات الماجستير والدكتوراه.



ومن غير المعقول مقارنة حجم الطلاب والهيئة التدريسية فيها بأي جامعة محلية اخرى، حيث تضم تقريبا 40 ألف طالب وطالبة و1700 عضو هيئة تدريس وقرابة الخمسة آلاف من الهيئة التدريسية المساندة والمبعوثين والفنيين يساندهم فريق من الاداريين.



لقد جاءت جامعة الكويت الأولى محليا على مستوى مواقع التصنيف العالمية، حيث جاءت الأولى حسب تصنيف QS من حيث معيار السمعة الأكاديمية وهو الأكثر الأهمية من الناحية العلمية من المعايير الأخرى كنسبة الأساتذة والطلبة الأجانب، والجدير بالذكر أن جامعة الكويت تخضع لقوانين الدولة كما تخضع لمعايير الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ولوائح الوزارة التي تلزمها باشتراطات استيعاب الطلبة والاساتذة الكويتيين، وبالتالي فلا يمكن الأخذ بالاعتبار معايير عدد الاساتذة والطلبة الاجانب الموجودة في تصنيف QS لمقارنة جامعة الكويت بالجامعات الخاصة صغيرة الحجم التي عادة ما تزيد عندها هذه النسب، لعدم جود قيود حكومية عليها، والتي ليست لها اي اهمية علمية او اكاديمية.



والجمعية الكويتية لجودة التعليم تناشد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالزام الجامعات الخاصة المحلية بما جاء بالمادة 4 و6 من مرسوم انشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بتقييم جميع برامج الجامعات الخاصة المحلية وصولا إلى رفع مستواها الأكاديمي ووضع قواعد ومعايير وضوابط التقييم والجودة لكل الجامعات الخاصة المحلية تنفيذا لما جاء بمرسوم الجهاز.



كما نطالب الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالفحص والتدقيق على جميع الأساتذة القائمين بالعملية التدريسية بتلك الجامعات لضمان جودة المخرجات أسوة بجامعة الكويت وتنفيذا لما جاء بمرسوم إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.



ولا يخفى على أحد أن جامعة الكويت جاءت الأولى ومن غير منافس من الجامعات المحلية وذلك على موقع Shanghai Ranking الذي اعطى كلية الطب تصنيفا عاليا بمقدار ٣٠١-٤٠٠ وتصنيف علوم الاحياء بمقدار ٤٠٠١ - ٥٠٠، وكذلك من غير منافس بموقع Times Higher Education وكذلك موقع US News وموقع World University Ranking، بالاضافة لكونها الأولى محليا على موقع Ranking Web.