نبه نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سورية مارك كتس الى أن وقف العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود الى سورية سيكون كارثيا في غياب أي بدائل، ومن شأنه أن يقوض الجهود الرامية لمنع وصول الإغاثة الى غير مستحقيها.

وأكد نائب كتس لوكالة فرانس برس أن «الفشل في تجديد القرار الذي ينتهي في العاشر من الشهر الجاري سيكون كارثيا، إذ لا خيار متوافرا حاليا يمكن أن يشكل بديلا عما تقوم به الأمم المتحدة راهنا على مستوى الحجم أو النطاق».



وقال: «نحن نعلم أن الأمور باتت أكثر تسييسا هذا العام من السنوات السابقة. فالتوترات شديدة للغاية مع الحرب في أوكرانيا».

ومعبر باب الهوى هو الوحيد الذي يمكن عبره نقل مساعدات إلى مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في إدلب (شمال غرب) ومحيطها، وتستخدمه الأمم المتحدة منذ العام 2014، تؤوي المنطقة 4.4 ملايين شخص، نزح عدد كبير منهم من محافظات أخرى على وقع المعارك منذ اندلاع النزاع.



وشدد كتس على أن المنطقة تضم «واحدة من الفئات السكانية الأكثر هشاشة في أي مكان في العالم»، موضحا أنه «من الضروري للغاية أن نحافظ على استمرار شريان الحياة هذا».