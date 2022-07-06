محمد الجلاهمة



واصلت مافيا سرقة الأرصدة البنكية ممارساتها الإجرامية باستهداف مواطن وسرقة 8400 دينار من رصيده البنكي بعد إيهامه بأن بطاقته البنكية قد حظرت، وأنه يجب عليه الاتصال وتحديث البيانات.



وقال مصدر امني إن مواطنا في العقد الخامس تقدم إلى أحد مخافر الكويت، وقال انه تلقى رسالة بأن بطاقته البنكية تم حظرها وعليه التواصل برقم هاتف محلي، وما إن اتصل على الرقم حتى طلب منه بيانات عن بطاقته البنكية بما في ذلك الرقم السري ليتجاوب المواطن مع المتصل ويفاجأ برسائل متتالية بعد سحب المبلغ المذكور، وتمت إحالة ملف القضية الى الجهات المختصة بما في ذلك نيابة جرائم المال والمباحث الجنائية إدارة الجرائم الإلكترونية لاتخاذ ما يلزم.



ودعا مصدر أمني المواطنين والمقيمين إلى عدم التجاوب مع تلك الرسائل.