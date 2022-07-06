ثقتنا كبيرة بالحملات بتفويج جميع الحجاج في المشاعر المقدسة بأمن وسلامة وبتوفير جميع احتياجاتهم

أسامة أبو السعود

أكد رئيس بعثة الحج الكويتية فريد أسد عمادي أن عدد الحجاج القادمين من الكويت يوم أمس الثلاثاء الموافق 5 الجاري بلغ 4141 حاجا، عبر 32 حملة، وسبقهم وصول 17 حملة في الأيام الماضية، حيث وصل في اليومين الماضيين يوم 3 يوليو 488 حاجا، بينما وصل يوم 4 منه 517 حاجا وبذلك يكتمل وصول جميع حجاج الكويت، والحمد لله.



جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به عمادي بعد الجولة الميدانية التي قام بها الاثنين إلى عدد من مقار حملات الحج الكويتية في مكة المكرمة.



وقال عمادي: بعد اكتمال وصول جميع الحملات الكويتية اليوم الثلاثاء 5 يوليو يكون قد وصل عبر مطار جدة 5220 حاجا وعبر مطار المدينة المنورة 777 حاجا.



وأشار إلى أن عدد الحجاج الذين سيقضون يوم التروية 8 ذي الحجة يبلغ 3328 حاجا، بينما لن يتوجه 2669 حاجا إلى التروية، وسيسلك 1875 حاجا القطار للتوجه إلى مشعر عرفة، فيما سيسلك 4122 حاجا إلى المشعر نفسه عبر الحافلات، مشيرا إلى أنه سوف ينتقل إن شاء الله 2554 حاجا من عرفات إلى المزدلفة عبر القطار، بينما سيتوجه 3443 إلى المشعر ذاته عبر الحافلات.



وأبدى عمادي ثقته بحملات الحج الكويتية بتفويج جميع الحجاج في المشاعر المقدسة بأمن وسلامة بإذن الله ومن دون وجود أي مشاكل أو عوائق نتيجة للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها ولثقة جميع المسؤولين في البعثة بأصحاب الحاملات الذين حملوا هذه الأمانة وهذه المسؤولية العظيمة، حيث ان تحمل أعباء ضيوف الرحمن في هذه الأيام المباركة مسؤولية كبيرة لا تضاهيها أي مسؤولية.



واستدرك: ورغم ذلك فإن بعثة الحج الكويتية تراقب كل ما تقوم به الحملات وهي تقف إلى جانبهم وتدعمهم وتقدم إليهم كل ما يريدونه وتوفر لهم كل احتياجاتهم لكن التقصير في خدمة حجاج بيت الله الحرام لن نقبله كمسؤولين في البعثة، مؤكدا: وما هذه الجولات الميدانية إلا لتأكيد العلاقة الوطيدة التي تربط بعثة الحج والحملات الكويتية التي بنيت بأسوار من الثقة والمصداقية والتعاون بين الطرفين، وهذا ما جعل الحملات الكويتية تتبوأ الصدارة بين مثيلاتها من الدول العربية والإسلامية، بل إن هذه العلاقة المميزة والتجربة الفريدة بين الطرفين باتت مدرسة تستفيد منها العديد من الدول التي طلبت نقلها إليهم بحذافيرها.



وتابع: إن الهدف من هذه الزيارات الميدانية ليست لأداء الدور الرقابي على الحملات فحسب بقدر ما هي تجديد الثقة بها ودعمنا لها ووقوفنا معها والتأكيد على أننا جميعا في موقف واحد وفي مركب واحد من أجل مواصلة أداء هذه الأمانة العظيمة والاستمرار في حصد النجاح وعدم تسجيل أي ملاحظات على البعثة وحملات الحج الكويتية، وهذا ما نسعى إلى تكراره في هذا الموسم إن شاء الله.



وذكر: وقبل هذا وذاك نسعى من خلال هذه الزيارات والجولات الميدانية للاطمئنان على أوضاع الحملات، وتسجيل ما لديهم من ملاحظات كي نتمكن من معالجتها ووضع الحلول المناسبة لها قبل بدء الموسم، وكذلك الإجابة عن كل استفساراتهم إن كانت هناك أي استفسارات.



وأوضح: لقد سبق هذه الزيارة جولات عديدة قامت بها لجنة الإشراف والمتابعة المؤلفة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة وقوة الإطفاء العام وذلك للوقوف على استعدادات الحملات ومدى جاهزيتها للمرحلة المقبلة قبل انطلاق موسم الحج 1443 بشكل رسمي، وذلك تطبيقا للائحة التنفيذي للقانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 51 لسنة 2021. وقد أبدت تلك اللجنة بعض الملاحظات على عدد من الحملات وقامت بزيارة ثانية لها وتأكدت من تنفيذ جميع طلباتها والتزام جميع الحملات باشتراطات الأمن والسلامة.



ولفت إلى أن اللجنة قامت أيضا بفحص مساكن الحجاج في برنامج الحج الميسر الأول والثاني وتم ترخيص مساكنها بعد التأكد من جهوزيتها بشكل كامل والتزامها بجميع الاشتراطات المطلوبة.



وأردف قائلا: إن هذه الجولات الميدانية جددت ثقتنا بالحملات الكويتية وتأكد لنا قدرتها على المحافظة على الريادة التي بلغتها بين مثيلاتها في العالم الإسلامي، بل إننا على ثقة تامة بأن الحملات الكويتية لن تكتفي بالنجاح وإنما تبحث عن التميز، وقد رأينا ذلك على أرض الواقع من خلال هذه الزيارات إلى مقار الحملات سواء في مكة المكرمة التي تم فيها الاطلاع على غرف الحجاج والبوفيهات وكل أماكن تواجدهم، أو مقار الحملات في المشاعر المقدسة «عرفات ومزدلفة ومنى» وقد تيقنا أن جميع الحملات الكويتية وفرت كل ما يحتاج إليه الحجاج حتى لو كانت أمور ثانوية.



وزاد: إن هذه الجولات لها أهمية خاصة لدى أعضاء بعثة الحج، فهي تعطينا صورة واضحة عن قرب بشأن أوضاع حجاج الكويت، ومن واجبنا كأعضاء في البعثة الاطمئنان على راحتهم وتوفير كل سبل الراحة لهم، ولن يهدأ لنا بال حتى نتأكد من أن جميع الحجاج حصلوا على كل ما تم الاتفاق بشأنه وفقا لبنود العقد المبرم مع الحملات، وتوفير جميع احتياجاتهم وأدائهم لمناسك الحج ثم عودتهم إلى أرض الوطن سالمين غانمين بإذن الله.