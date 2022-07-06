إحالة 77 شكوى للقضاء منها 26 شكوى ترك عمل

بشرى شعبان

أعلنت مديرة إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، انه وفقا لإحصائية إدارة تنظيم واستقدام العمالة المنزلية لشهر يونيو الفائت قامت الادارة بتحصيل 126,106 دينار لصالح اصحاب الاعمال ، بالاضافة الى تحصيل 3,380 دينارا لصالح العمالة.



وبينت ان الإدارة قامت بتجديد 43 ترخيص مزاولة العمل، ورفعت الإيقاف عن 6 تراخيص، و أصدرت 11 ترخيص مزاولة العمل جديدة، وبلغ عدد المكاتب 420 مكتبا مسجلا لديها لاستقدام العمالة المنزلية ، وتم لصق 12 ملصقا على المكاتب والشركات المخالفة ، وإيقاف 12 ترخيصا، وتسلمت طلبين لإلغاء تراخيص.



واضافت المزيد ان عدد الشكاوى المسجلة بلغت 495 شكوى منها شكوى واحدة من مكتب ضد صاحب عمل ، 34 شكوى من صاحب عمل ضد عامل، و 259 من صاحب عمل ضد ( مكتب ، شركة) ، 3 شكاوي من عامل ضد مكتب ، 198 شكوى من عامل ضد صاحب عمل ، و تمت احالة 77 شكوى الى القضاء منها 26 شكوى ترك عمل ، و 54 شكوى جواز سفر تم تسليمها للعامل ، وتم حل 357 شكوى وديا.