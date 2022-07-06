أصدر المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ثلاثة كتب جديدة تنفيذاً لخططه المتكاملة المرنة الرامية إلى التأليف والترجمة في المجالات الطبية شاملةً المصطلحات والمطبوعات الأساسية والقواميس، والموسوعات، والأدلة والمسوحات الضرورية لبنية المعلومات الطبية العربية فضلاً عن إعداد المناهج الطبية وتقديم خدمات المعلومات الأساسية للإنتاج الفكري الطبي العربي. واستمراراً لتنفيذ هذه الخطة أصدر المركز ثلاثة كتب منها كتابان في سلسلة الثقافة الطبية المختلفة، وهذه الكتب هي:

الكتاب الأول عنوانه خشونة المفاصل من تأليف د.طالب محـمد الحلبي ويتناول الخشونة بوصفها أكثر الأمراض التي تصيب المفاصل شيوعاً، وهي عبارة عن اضطراب مزمن يتسبب في تضرر الغضاريف والأنسجة المحيطة بالمفصل مما ينتج عنه حدوث الألم والتيبُّس وقلة الحركة، ومن أكثر الإصابات المفصلية شيوعاً هي مفاصل الركبة، والرقبة، والكتف، وأسفل الظهر، ويقع الكتاب في أربعة فصول تناولت - على الترتيب - ماهية الخشونة، وأسبابها، وطرق علاجها، وأمثلة لحالاتها.



والكتاب الثاني: عنوانه عدم تحمّل الطعام (المشكلة والحلول) من تأليف د. خالد علي المدني، ود. غالية حمد الشملان، وتُعَدُّ حالة عدم تحمل الطعام ردة فعل سلبية للجسم تجاه طعام أو شرابٍ معين أو مادة مضافة للأغذية أو مركب موجود في الأطعمة التي تسبب الأعراض في واحد أو أكثر من أعضاء وأنظمة الجسم، ويركز الكتاب على أسباب عدم تحمُّل الطعام التي ترجع إلى بعض الاضطرابات النفسية والسلوكية المؤدية إلى أمراض مَعِدَية معوية بالجهاز الهضمي؛ مما يؤدي إلى عدم تحمُّل الطعام.



ويقع الكتاب في أربعة فصول تناولت - على الترتيب - المقارنة بين الحساسية الغذائية وعدم تحمل الطعام، وأمثلة على عدم تحمل الطعام ( الكربوهيدرات – البروتينات – مضافات الطعام – العوز الإنزيمي)، واضطرابات الجهاز الهضمي المتعلقة بعدم تحمل الطعام والأسس الغذائية للوقاية والسيطرة على عدم تحمُّل الطعام.



والكتاب الثالث عنوانه صحة الفم والأسنان من تأليف د. أحمد محـمد الجبالي. ويتناول الكتاب صحة الفم والأسنان التي تُعَدُّ من المؤشرات الرئيسية للصحة العامة وجودة الحياة؛ إذ إن صحة الفم والأسنان هي البوابة الرئيسية للجسم " صحة البدن من صحة الفم"، وتدهور هذه الصحة من شأنه تعريض الإنسان لأمراضٍ عديدة كأمراض القلب والشرايين، ومضاعفات داء السكري، وأمراض الرئة والجهاز التنفسي، وأمراض الكلى.



هذا، ويقع الكتاب في تسعة فصول تناولت – على الترتيب - مقدمة عن صحة الفم والأسنان والفئات الأكثر عرضةً للإصابة بمشكلات الفم والأسنان، وتسوس الأسنان، ورائحة الفم الكريهة، وتصبغ الأسنان، وفقدان الأسنان، وفلح الشفة والحنك (الشفة الأرنبية) ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وفصل أخير عن العناية بصحة الفم والأسنان.



والمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية وهو إذ يقدم هذه الكتب وغيرها من إصدارات المركز الأخرى لَيَأْمل أن تتحقق منها الفوائد المرجوة من زيادة الوعي الصحي في دولنا العربية؛ للوقاية من الأمراض قبل وقوعها وتجنُّب أعراضها وآلامها وتوفير نفقات علاجها.