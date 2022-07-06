اعلن المدير العام لجمعية المنابر القرآنية بدر الفيلكاوي طرح مشروع كسوة العيد وعيديات لابناء المسلمين الفقراء بعدد من الدول تحت شعار "عيدهم عيدنا وفرحتهم فرحتنا" انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " أَحَبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سرورٌ تُدخِلُه على مسلمٍ " مشيرا الى انه سيتم ايصال العيديات وكسوة العيد التي سيتم شراؤها للمحتاجين في اليمن ومخيمات اللاجئين السوريين والصومال والهند واندونيسيا .



ودعا الفيلكاوي اهل الخير والاحسان الى اغتنام العشر المباركات من ايام شهر ذي الحجة التي اخبر عنها الرسول الكريم بانها احب الايام التي يحب فيها الرب جل وعلا العمل الصالح ، مبينا ان من يساهم في مشروع العشر الباقيات الذي تطرحه الجمعية الان بتبرع واحد يكون مساهما في عشرة مشروعات قرآنية وخيرية تتضمن توزيع سلات غذائية - في اليمن بمشروع اطعام الطعام ، ومشروع سقيا الماء - في اليمن كذلك بجانب توزيع الخبز - في سورية ضمن مشروع رغيف الأيتام ودعم الاسر المتعففة - بالكويت في مشروع سند، وكذلك دعم الحلقات القرآنية التي تخصصها الجمعية لذوي الإعاقة - بالكويت في مشروع مواهب القلوب وحلقات تعليمية ضمن مشروع غلمان القرآن بالاضافة الى دعم حلقات قرآنية للنساء - بالكويت ضمن مشروع جنان القرآن وحلقات الاسناد - بالكويت كذلك ضمن مشروع عالية القراءات ، كما ان المتبرع يكون مساهما بمشاريع تعليم وتصحيح قراءة سورة الفاتحة - (اون لاين ) ضمن مشروع أم الكتاب ومشروع الصدقة العامة في كل ابواب الخير.

وشكر الفيلكاوي المتبرعين والمحسنين الذين يساهمون بتبرعاتهم في دعم هذه المشاريع المباركة داعيا الله عز وجل ان يتقبل من الجميع صالح الاعمال وان يديم على الكويت نعمة الامن والامان وان تظل رايتها الخيرية شعلة مضيئة للعمل الانساني في كل ربوع الارض .