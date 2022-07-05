قال حاتم سليمان، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، باكستان وأفغانستان في ويسترن يونيون: "تُظهر بيانات البنك الدولي، إن عمليات التحويلات المالية التي أجراها الوافدون في الكويت بلغت نحو 17 مليار دولار في عام 2020، مسجلة انخفاضًا بنسبة 8٪ تقريبًا مقارنة بالعام 2019، لكن رغم هذا الانخفاض، لا تزال تتصدر الدول العشر الأولى المُرسلة للحوالات على مستوى العالم، ما يؤكد الدور الراسخ الذي تلعبه في حركة تحويل الأموال. وتُظهر أرقام ويسترن يونيون نموًا مزدوج الرقم في تدفقات التحويلات المالية بالكويت في عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه، بالإضافة إلى زيادة في عدد المعاملات، مما يعكس المساهمات المهمة للسكان والمواطنين في الاقتصاد العالم".

وعن مسار بناء الاقتصاد الرقمي نهجًا تعاونيًا بين القطاعين العام والخاص، في الكويت، قال سليمان: "يسهم التعاون في تمكين الشركات من النمو والتوسع والوصول إلى التكنولوجيا الجديدة والأفكار المبتكرة. وفي ظل الجدال الحاصل حول "البناء مقابل الشراء" يكتسب التعاون أهمية متسارعة خصوصًا في مجال الخدمات المالية. وفي ويسترن يونيون، يعد التعاون الاستراتيجي تطورًا طبيعيًا لنموذج الوكالة، حيث إن سنوات التعاون والعمل على بناء شبكة عالمية رسخت مكانتنا وعززت قدراتنا الفنية للتعامل مع شركائنا من الوكلاء. ونقدم في الكويت مزيجًا من الخدمات الرقمية وخدمات التجزئة من خلال البنوك وشركات الصرافة ما يوفر خيارات مريحة للعملاء لنقل أموالهم بالطريقة التي يفضلونها، وهذه الخدمة تعززت بدعم من شركائنا، الذين نفتخر بالعمل والتعاون معهم لتحفيز الابتكار الشامل والشمول المالي".

أما بخصوص أداء الشركة في الكويت، أكد حات سليمان أن الشركة تقدم خدماتنا عبر أكثر من 400 موقع بيع بالتجزئة عبر WU.com، وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا وعبر المنصات الرقمية لشركائنا، الذين يقدمون مزيجًا من خدمات التجزئة والخدمات الرقمية أو كليهما. وتتيح شبكتنا القوية أمام العملاء في الكويت إمكانية إرسال الأموال إلى مليارات الحسابات المصرفية (بما في ذلك المحافظ والبطاقات) في أكثر من 130 دولة ومنطقة، وإرسال الأموال النقدية إلى أكثر من 200 دولة ومدينة.

أضاف سليمان: "تسعى ويسترن يونيون جاهدة لدعم العملاء وعائلاتهم وتعزيز إمكانياتهم، ونؤمن بأن إتاحة الفرصة المالية من أبرز حوافز النمو والازدهار الاقتصادي. وباعتبار أن العديد من عملائنا يعيشون خارج الأنظمة المالية التقليدية في بلدانهم، فإننا نسعى لتقديم منتجات وحلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. وبهدف دفع الشمول المالي العالمي، ينبغي تلبية احتياجات عملائنا الحالية والمستقبلية، وفي حال نجحنا في تمكين الأشخاص من إرسال الأموال واستلامها بالطريقة التي يفضلونها سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا أو عن طريق الحسابات المصرفية أو البطاقات أو محافظ الهاتف المحمول أو نقدًا، سنتمكن من ربط المجتمعات والاقتصادات ببعضها بفعالية.

وتابع نائب الرئيس الإقليمي لشركة ويسترن يونيون:"تعتبر العوائق المتمثلة في القدرة على الوصول إلى الإنترنت ذات النطاق العريض السبب الرئيسي وراء عدم تحقيق الشمول المالي، وقد ازدادت هذه المشكلة خلال فترة الإغلاق التي أعقبت انتشار فيروس كوفيد-19. ووسط تنوع الاحتياجات الفردية، تلعب الشراكات الإستراتيجية مع مزودي خدمات الاتصالات والخدمات المالية دورًا مهمًا، باعتبار أن كسر هذه الفجوة الرقمية، سيجعلنا قادرين على تعزيز الوصول القوي إلى المنتجات والخدمات المالية والاقتراب من إرساء عالم أكثر عدلاً وإنصافًا للجميع.

وبخصوص التحديات التي تواجه ويسترن يونيون لجهة البنية التحتية التي لها تأثير مباشر على رؤية الكويت للارتقاء بأجندة الاقتصاد الرقمي، أكد المسؤول الإقليمي للشركة على أن ويسترن يونيون باستخدام المنتجات والخدمات ونقاط الوصول والتجزئة الرقمية وبإرساء الشراكات لدفع الشمول المالي للأفراد والشركات والمؤسسات، وبالتالي إنشاء قنوات للنجاح الاقتصادي على المدى الطويل. مشيراً إلى أن إيجاد الطرق المناسبة لإشراك الجميع في النظام المالي العالمي مثل ربط الشبكات الرقمية بشبكات البيع بالتجزئة النقدية، سيمكننا من تقديم خدمات الإرسال والاستقبال للعملاء بطريقة أفضل وأكثر شمولاً. وتقدم ويسترن يونيون حاليًا خدماتها في مواقع البيع بالتجزئة في أكثر من 200 دولة ومنطقة، ويمكن الوصول إلى خدماتها في آسيا عبر أكثر من 270 ألف وكيل.

وأعرب حاتم سليمان عن عزم الشركة مواصلة تعزيز قدراتها وشراكاتها الرقمية للوصول إلى المزيد من العملاء وربطهم بالاقتصاد الرقمي، حيث يتوفر WU.com في أكثر من 75 دولة، وتطبيق ويسترن يونيون في أكثر من 55 دولة. وبحلول نهاية العام 2021، تمكن العملاء من إرسال الأموال في الوقت الفعلي إلى مليارات الحسابات المصرفية بما في ذلك ملايين المحافظ والبطاقات في أكثر من 100 دولة. وفي الهند، التي تعتبر الممر الرئيسي لتحويلات الكويت الخارجية، كانت ويسترن يونيون أول مشغل لتحويل الأموال يقدم مدفوعات عبر الحدود من خلال واجهة المدفوعات الموحدة، وهي نظام دفع في الوقت الفعلي طورته شركة المدفوعات الوطنية في الهند، لتمكين العملاء من إرسال الأموال إلى الحسابات المصرفية والمحافظ في الهند من خلال استخدام معرف واجهة المدفوعات الموحدة الخاص بالمستلم فقط، بدلاً من تقديم تفاصيل الحساب المصرفي والتوجيه.

وفيما يخص ويسترن يونيون، وما هي الدول الكبرى التي تتلقى أموالاً من الكويت، استشهد المسؤول الإقليمي ببيانات البنك الدولي التي أشارت إلى أبرز الأسواق الخارجية لتحويلات الكويت بما فيها الفلبين، الهند، بنغلاديش وباكستان، ونشهد أيضًا بعض التحويلات إلى لبنان، مصر والأردن.

وعن تطلعات الشركة في الكويت خلال السنوات الخمس القادمة، نوه سليمان بتسارع وتيرة النمو في صناعة التحويلات، خصوصًا في ظل تسارع تفاعل العملاء لاعتماد الرقمنة، مؤكداً على أن الشركة ستبني على القوة الأساسية للشبكة متعدة القنوات التي تمتلكها وستواصل بناء شراكات رقمية وتجزئة جديدة مع لاعبين رائدين في خدمات البيع بالتجزئة والاتصالات والخدمات المالية بهدف توسيع نطاق جميع منصاتها واتساعها.