تبذل الكويت جهودًا حثيثة لتحقيق أهدافها وطموحاتها الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليص معدل استهلاك الطاقة المرتفع للفرد، وتخصص استثمارات كبيرة لبلوغ هذا الهدف. وتماشيًا مع هذه الأهداف تواصل إنجي جهودها لتوفير حلول متكاملة لكفاءة الطاقة لمختلف المرافق الكويتية.

وفي هذا الإطار، يقول ياسين لفحايل المدير العام لشركة انجي سوليوشنز الكويت: "تعمل الشركة حاليًا على مجموعة من المشاريع المستدامة، كونها الشريك الموثوق به للشركات والصناعات والسلطات المحلية المشاركة في مسيرة التحول إلى الحياد الكربوني في الكويت، فضلًا عن أنها أول شركة تطلق فريقًا متخصصًا في إدارة الطاقة في الدولة". ويضيف: "بدأت رحلة إنجي في الكويت في مجال إمداد الطاقة الحرارية في العام 2016 مع إنشاء مصفاة “الزور الشمالية” لتوليد الطاقة، وهي أول مشروع مستقل للمياه والطاقة في الكويت، لإنتاج 1.5 جيغاواط من الطاقة و486 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة. وقد تمكنت إنجي على مدى السنوات الماضية من تحسين كفاءة وأداء مجموعة من المرافق الكويتية من حيث تخفيض استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تحسين الإنتاجية والعمر الافتراضي للمعدات".

حلول تدعم الانتقال إلى الحياد الكربوني

وبالنسبة إلى أهمية الحلول التي تقدمها شركة إنجي لدعم انتقال الكويت إلى الحياد الكربوني، فيشير لفحايل إلى أن قدرة إنجي على الوصول إلى أحدث التقنيات والمهارات والموارد بالإضافة إلى استثماراتها الهامة في البحث والتطوير المستدام، وشراكاتها الطويلة الأمد مع عملائها في الكويت يسهم حتمًا في دعم الانتقال إلى طاقة خالية من الانبعاثات الكربونية.

وعلى الرغم من الخطط والاستراتيجيات التي تضعها الشركات الكويتية لتقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري والسير قدمًا نحو مستقبل منخفض الكربون، إلا أن نسبة استهلاك الطاقة لا تزال مرتفعة حاليًا، بحسب لفحايل. ويعزو ذلك إلى تردد بعض الشركات الكويتية في تبني مشاريع عائداتها لا تزال خجولة وتتطلب استثمارات كبيرة. لكن بهدف تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة، ستواصل إنجي اقتراح حلول لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة ولا تحمّل العملاء مخاطر عالية، وستقوم بالتدقيق والتصميم والتمويل والتنفيذ واسترداد الأموال من المدخرات المحققة وتسليم منشأة ذكية إلى المالك بعد فترة العقد.

مشاريع استراتيجية مع الحكومة

تعمل إنجي على تنفيذ الكثير من المشاريع الاستراتيجية مع الحكومة الكويتية، أهمها مشروع المساجد الخضراء التي تم إنشاؤها لخفض استهلاك الطاقة في أكثر من 1800 مسجد في الكويت، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية الكويت 2035 الرامية إلى تحقيق وفورات بنسبة 30٪. تم تسليم المشروع التجريبي بالشراكة مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا وافتتحته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الكهرباء والماء في عام 2018. وفي هذا الإطار، يشير لفحايل إلى أن الشركة نفذت تدابير الحفاظ على الطاقة بعد إجراء مراجعة لها في المساجد، وتركيب نظام قياس ذكي لمراقبة نسبة التوفير. وقد ساهم المشروع بفضل الأنظمة الموفرة للطاقة بخفض استهلاك الطاقة لثلاثة مساجد بمقدار الثلث مع الحفاظ على راحة المصلين أثناء أوقات الصلاة، وبات هذا المشروع مثالًا يحتذى به لمشاريع مماثلة في المستقبل.

مشاريع إنجي في قطاعي الطاقة والمياه

بالإضافة إلى مشاريعها مع الحكومة، تعمل إنجي على تقديم حلول لقطاعي الطاقة والمياه في الكويت أبزرها مشروع مصفاة “الزور الشمالية” لتحلية المياه، وحلول تشمل نماذج شركة خدمات الطاقة (إسكو) التي تقدم حلول طاقة شاملة لعملائها، وعقود أداء الطاقة وأنظمة إدارة المرافق المتكاملة، نظرًا إلى أن التهوئة والتكييف والإنارة في المباني تستهلك نحو 85% من الطاقة في الكويت. ويشير لفحايل إلى أن قسم الحلول في الشركة يعمل على تطوير حلول لكفاءة الطاقة تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وبلوك تشين وإنترنت الأشياء لتحقيق وفورات كبيرة، كالحلول التي تساعد على توقع متى وأين تكون صيانة المبنى مطلوبة مسبقًا. ومن الإنجازات المهمة التي حققتها الشركة في الكويت هي الشراكة مع فريق "تراشتاغ" الذي قام بتركيب 200 فلتر للمياه في العديد من المجتمعات لمساعدة أكثر من ألف شخص على الوصول إلى مصدر مياه آمن ونظيف ومستدام وبأسعار معقولة، ومن المتوقع أن تمنع هذه المبادرة استخدام أكثر من مليوني زجاجة مياه بلاستيكية. وسيقدم مشروع “Project My Mai”، حلولاً مستدامة لمياه الشرب لمجتمعات المغتربين ذوي الدخل المنخفض والذين تأثروا بالجائحة.

المشاريع المستقبلية

انطلاقًا من رؤيتها للاستدامة، تتطلع الكويت إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 15٪ بحلول العام 2030[1]. وتطمح إنجي لأن تصبح الشركة الرائدة في قيادة مسيرة التحول إلى الطاقة المتجددة، وستركز على تعزيز استخدام الموارد عبر تحسين أداء المباني والمرافق والعمليات الخاصة بعملائها من حيث استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والإنتاجية والعمر الافتراضي.

وتعمل الكويت مثل باقي دول مجلس التعاون الخليجي على استكشاف مشاريع الهيدروجين الأخضر، لذا ستواصل إنجي التعاون والشراكة معها في هذا الإطار لزيادة حصة مصادر الطاقة النظيفة من إجمالي الطاقة المنتجة.

تمكين الكوادر

تسعى شركة إنجي باستمرار إلى تنظيم ورش العمل والبرامج التي تساعد على تمكين الكوادر البشرية في الكويت، حيث وقعت في العام الماضي اتفاقية مع وزارة الشباب لاستقبال وتدريب 30 مهندسًا كويتيًا من المتخرجين الجدد في مجال حلول الطاقة، وأعلنت التزامها بتوظيف بعض المتخرجين في نهاية البرنامج، وقد تم تعيين سيدتين كويتيتين مؤخرًا كمهندستين للاستدامة والجودة والصحة والسلامة في مشاريع إنجي. وشاركت إنجي مؤخرًا في برنامج تدريبي يتضمن 90 معلمًا لتوضيح أحدث تقنيات المركبات الهجينة والكهربائية بهدف تمكين الأجيال الحالية والمستقبلية من تعزيز النمو المستدام منخفض الكربون. وفي مبادرات أخرى، نظمت ورشة عمل حول تبريد المناطق بحضور وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وكوادر من معهد الكويت للأبحاث العلمية ووكالات أخرى.

[1] https://www.iea.org/policies/6106-kuwait-renewable-energy-target