عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية من n2 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب سعد العبدالله والتي تشتمل على 242 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 30 يونيو 2002.



وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يومي الخميس 7 يوليو والأحد 17 منه، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 18 يوليو، وإجراء عملية القرعة الأربعاء 20 منه.



وقالت «السكنية» إنه على المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي، ومن يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.



ولفتت إلى أن المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 18 يوليو مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.



وبينت «السكنية» انه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط، مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسماؤهم على هذه الدفعة اعتبارا من الإعلان.



وفيما يلي أسماء المواطنين:



٭ لمعان راشد اجفين الفضلي

٭ عيسى خليفة دور صوار

٭ خالد ناصر صالح سعيد الهاجري

٭ يوسف يعقوب يوسف علي

٭ محسن حشاش حجاب الدوسري

٭ صالح راشد علي المري

٭ حمد سالم هادي دهمان المري

٭ علي لهاوه مرتع العازمي

٭ يوسف منشر عيد العصيمي

٭ خالد سلطان صالح المجروب

٭ مساعد لافي سلمان العازمي

٭ طلال مشهور فيصل الجنفاوي

٭ خالد حمد مرزوق العازمي

٭ نايف محمد اقريني العازمي

٭ مشعل مطلق سعد العازمي

٭ سعدون صالح سعدون العتيبي

٭ منصور فهد علي المطيري

٭ علي عبدالرضا علي عبدالله

٭ مذكر عبدالله مذكر القوبع

٭ عبدالله مصبح سعد العازمي

٭ عمر عايد صليهم الهاجري

٭ حسن عباس حسن القلاف

٭ فراج نومان عايد الحسيني

٭ يوسف أحمد عبدالله العنزي

٭ بداح حمد ابداح الهاجري

٭ علي محمد جاسم حمد البصري

٭ فهد عامر لقطان الفضلي

٭ فواز ملحم ساطي العتيبي

٭ عصام عبدالله محمد الشعيب

٭ عبدالهادي مرزوق حسين المرشاد

٭ نواف إبراهيم مزعل الدوسري

٭ محمد دغيمان عبيد المطيري

٭ صلاح ربيع عيسي النومس

٭ خالد هندي خالد الهاجري

٭ أحمد مناحي نزال الشمري

٭ خالد محمد مانع المطيري

٭ بدر خلف فضل المطيري

٭ عبدالله جريوي خرصان الحيان

٭ عبدالرزاق إبراهيم بلال سعد

٭ سلطان خالد فنيس القحطاني

٭ محمد مطلق سيف المطيري

٭ سالم صفوان محمود الايوبي

٭ عبداللطيف عبدالله عبدالله أحمد

٭ انور شبيب اجعيلان الدقباس

٭ طلال علي شاه محمد

٭ وليد خليفة فالح الصواغ

٭ مجبل رفاعي صفران الرشيدي

٭ عبدالله حمود جعيلان الدغباسي

٭ محمد معجون حميدي ابا ذراع الضفيري

٭ محمد جاسم عبدالله زيد

٭ بدر علي عبدالله النصيب

٭ فهد عوينان مشلح المطيري

٭ مرضي سند حسن الرشيدي

٭ داود سلمان يوسف الغانم

٭ طلال مساعد سعد العازمي

٭ حزام فواز طخاخ العنزي

٭ ناصر سلطان خزام العتيبي

٭ أحمد عبدالمانع معجب العجمي

٭ عبدالله قبلان علي شلهوب

٭ صالح جزاء عشبان الحربي

٭ فاضل اسماعيل عبدالله العنزي

٭ هادي مفرح مبارك زمانان والدته

٭ طلال خالد ضيف الله المطيري

٭ بدر ناصر محمد الخالدي

٭ ميثم محمد عبدالله القطان

٭ ناصر بدر أحمد الطيار

٭ مشعل مالك انس حسين

٭ مجبل غازي فالح الازمع

٭ أحمد حمد عيسى العبيدلي

٭ خالد جاسم أحمد عبدالرسول

٭ حمد محمد سالم العجمي

٭ فيصل سعد عبدالله الثويني

٭ حمد مبارك حمد الهاجري

٭ عبدالله حمد عبدالله الهولي

٭ عبدالله نجم عبدالله الشمري

٭ عبدالعزيز عبدالله فالح الدوسري

٭ خالد شليل فالح العتيبي

٭ علي حسن أحمد عبدالله

٭ عبدالناصر إبراهيم مزعل الصلال

٭ أحمد حسن عبدالله الفضلي

٭ عيسى خميس محمد الناصر

٭ فاضل جاسم علي جاسم

٭ وسام ناصر فهد وسام العازمي

٭ أحمد اسماعيل عبدالله جاسم

٭ خميس عماش عبدالله شافي

٭ خالد سلطان رجا المطيري

٭ طلال سليمان عبداللطيف علي

٭ منادي فهد فلاح الراجحي

٭ محمد مساعد زيد مساعد

٭ فهد محمد عجمان العجمي

٭ محمد عبدالله حميدي المعضادي

٭ حطاب محمد منير فاضل العجمي

٭ علي نافع رويشد الرشيدي

٭ بخيت شطيط مطر المطيري

٭ جابر محمد سعود ريحان

٭ وليد عبدالله سعود البصيري

٭ جاسم هزاع زيد العنزي

٭ محمد غازي دغيم العتيبي

٭ محمد عبدالعزيز علي الراشد

٭ حمد مهنا محمد السهلي

٭ رائد محمد مهنا خفران العازمي

٭ عبدالله طالب عبدالرحمن الياسين

٭ زبار متعب زبار العدواني

٭ محمد سعود عبيد العتيبي

٭ أحمد محمد راشد البريوج

٭ طارق محمد خليفة السويلم

٭ محمد راشد مسلم العجمي

٭ عبدالرحمن يوسف أحمد العمران

٭ فواز عبدالله غازي المطيري

٭ يعقوب سبتي حسن الكندري

٭ فهد يوسف إبراهيم حسن صادق

٭ سعد عاشق رويضان العنزي

٭ باسل ماشع مطلق المطيري

٭ ظاهر حمود ظاهر الرشيدي

٭ ياسر ياسين عبدالله الأمير

٭ زياد عبدالله اكبر علي الحسيني

٭ منصور محمد سالم محسن العجمي

٭ وليد خالد عبيد الدوسري

٭ يعقوب محمد عيسى الحوشان

٭ صقر فهد محمد العباد

٭ أحمد راشد أحمد الصبر

٭ أحمد رجب عبدالله العنزي

٭ قاسم مهدي محمد مهدي

٭ محمد عيد عياد الرشيدي

٭ أحمد فالح محمد العازمي

٭ حسين ناصر مناحي الخالدي

٭ سالم سعود عبيد العازمي

٭ فلاح زايد فلاح العتيبي

٭ عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز الجاسر

٭ سعد نايف سملول المطيري

٭ فهد عبدالله فرج العجمي

٭ عبدالله عبدالمحسن مرزوق العتيبي

٭ عبداللطيف مخلد سلطان المطيري

٭ هاني عبدالرضا محمد كرم

٭ محمد مانع فرج غليس

٭ هادي جعفر قاسم جعفر

٭ محمد خالد سعيد المطيري

٭ أحمد عبدالله السيد تاج الموسوي

٭ فهد فلاح سعد العازمي

٭ صالح سعد فهيد العجمي

٭ طلال عياد شالح العتيبي

٭ أحمد عبدالله إبراهيم الفهد

٭ جاسم محمد يوسف الانصاري

٭ راشد ناصر راشد الإبراهيم الرويشد

٭ عادل راشد مبارك الحجاج العازمي

٭ حسين منصور علي القطان

٭ محمد أحمد سعيد علي

٭ سعد مفلح سعد العازمي

٭ بدر ناجي جمعة خميس

٭ مبارك مشعل هلال العتيبي

٭ انور فهد مبارك الساير

٭ صباح هابس عبدى سعد السويفان

٭ عبدالله رجب عبدالله حسين

٭ عبدالعزيز علي هلال راشد الشمالي

٭ مطلق محمد مطلق العازمي

٭ عيسى حامد مضحي الرشيدي

٭ وليد خالد منصور الصراف

٭ خالد صالح سعود الشحومي

٭ فلاح معاشي مرزوق الظفيري

٭ أحمد مطلق حزام نهار

٭ مبارك زيد مبارك العرو المطيري

٭ حمدان مبارك سيف الخشاب

٭ سعود فراج ناهض العجمي

٭ طلال صحن رفاعي الهضيبان

٭ مشعل مهدي حمود الصواغ

٭ مشعل صياح مشعل العدواني

٭ ثامر ناصر عبدالرحمن جحيل

٭ حسين جواد حسين القلاف

٭ نايف بدر يوسف الكندري

٭ انور رجب عبدالوهاب الفيلكاوي

٭ مشعل حمد مشعان الرشيدي

٭ فيصل أحمد علي الكندري

٭ محمد راشد مطلق الرشيدي

٭ جمال شويمى سعود العازمي

٭ جاسم محمد مرزوق الوصيص

٭ حمد عبيد سعود المطيري

٭ أحمد مبارك حمد البغيلي

٭ عامر عوض عامر العتيبي

٭ وليد فانخ باتع مناور

٭ ناصر بدر عايض العازمي

٭ سعود سلمان سعد الابهق

٭ موسى محمد حمود العازمي

٭ علي تركي محمد المطيري

٭ فواز رجعان مدين العازمي

٭ عادل حمود مطلق العازمي

٭ نواف عبدالرحيم شاكر الشطي

٭ نواف عوض محمد شبيب

٭ سعد حمد محمد الرومي

٭ حامد محمد شبوط الخميلي

٭ محمد عبدالرحمن عبدالرحيم الكندري

٭ سعود مبارك مفرح زمانان العجمي

٭ نايف صلبي غدير الظفيري

٭ بداح زيد محمد بداح

٭ محمد حسين علي العبيدلي

٭ شعيب إبراهيم علي يوسف

٭ صلاح سعود سالم العازمي

٭ نواف فهد ناصر فهيد العازمي

٭ عبدالرضا علي حسين غلوم

٭ حمد محمد مهنا العازمي

٭ محمد فهد وحش الزعبي

٭ فيصل أحمد خميس خليفة

٭ ناصر محمد إبراهيم السراج

٭ عبدالمحسن مبارك عبدالمحسن العجمي

٭ حمد سعود عبدالوهاب الخراز

٭ طارق نزال عايد الدغيم

٭ عماد شملان عبدالعزيز الحساوي

٭ عبدالله سعد فلاح العجمي

٭ عيسى حامد محمد العازمي

٭ محمد سعد راضي العازمي

٭ ثامر فاضل عبدالله علي الدريس

٭ ناصر عطية عبيد الشمري

٭ يوسف فريج خلف العنزي

٭ فهد عبدالرحيم علي الكندري

٭ عبدالله حباب سندي الرشيدي

٭ بدر مبارك عاصي الميع

٭ ناصر فالح محمد الهاجري

٭ علي حمد حسين العجمي

٭ خالد مطير حمود العازمي

٭ عبدالله قويعان ضويحي المطيري

٭ عوض عبدالله مبارك العرادة

٭ بدر نايف هزاع رويعى الديحاني

٭ فارس عبدالرضا طاهر نقي

٭ صالح محمد سعد فزران الرشيدي

٭ وليد موسى أحمد الراشد

٭ حسين كايد علي شهاب

٭ سعد صالح محمد الخرينج

٭ سالم جزاء وضيحان الرشيدي

٭ عبدالعزيز مران رجيبان الحربي

٭ عبدالمحسن فهد عبدالمحسن المتروك

٭ حسين كاظم فارس كريم

٭ نواف محسن عوض الرشيدي

٭ ماجد محمد شداد دواس المطيري

٭ عبدالله راشد عبدالله الطويل

٭ خالد مناور سعد الرشيدي

٭ محمد خالد صالح الربيع

٭ هزاع محمد عجمان محمد العجمي

٭ مساعد زيد عبدالله الزيد الناصر

٭ حمدان عبدالله حمود الهاجري

٭ سعود عبدالعزيز خليفة السويدان

٭ سلمان لافي محمد المطيري

٭ مبارك محمد مبارك المجرن

٭ محمد عبدالله جواد الصايغ