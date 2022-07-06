أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن منح شركة مايكروسوفت الاذن لتوفير خدمات الحوسبة السحابية «Office 365 وAzure»، و«Azure Stack Hyperconverged Infrastructure» بالكويت، حيث يمثل هذا الإنجاز ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلتها مايكروسوفت على مدار سنوات عدة بالشراكة مع الهيئة، ويعكس التزام الشركة بدعم التحول الرقمي بالبلاد.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم الأذينة: «من الضروري للهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص اعتماد منتجات وخدمات راسخة وآمنة وقائمة على التكنولوجيا السحابية بهدف دعم الابتكار والوصول إلى طموحاتنا الرقمية وتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.



وتواصل مايكروسوفت بذل جهود حثيثة ومتميزة لتوفير مثل هذه الحلول، والتي ستسهم بالإضافة إلى غيرها من الابتكارات التكنولوجية في توفير فرص غير مسبوقة ضمن عالم الحوسبة السحابية في الكويت».



وفي السياق ذاته، أكد المدير العام لمايكروسوفت في الكويت علاء الدين كريم، على التزام الشركة بتسريع مسيرة التحول الرقمي الآمن في الكويت تماشيا مع رؤية الكويت 2035.



وقال: «يلعب التحول الرقمي دورا محوريا في رحلة الكويت نحو المستقبل، ومن الضروري ضمان أعلى مستويات الأمن والثقة على مختلف المراحل.



ويعكس حصول مايكروسوفت على إذن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مكانة الشركة الرائدة كشريك موثوق للتكنولوجيا، ويسلط الضوء على التزامنا بتمكين الهيئات والمؤسسات من الابتكار الآمن وتسريع جهود التحول الرقمي في الكويت».



وأضاف كريم أن الإعلان يؤكد استعداد مايكروسوفت لتلبية مختلف احتياجات العملاء.



وأردف: «تحظى فرق عمل مايكروسوفت وشركائها في الكويت بالمعرفة والخبرات اللازمة لمساعدة المؤسسات على اعتماد خدمات مايكروسوفت السحابية بكيفية آمنة وفعالة ومثمرة».