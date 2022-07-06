تمكن رجال الجمارك بمطار الكويت T4، ومن خلال 4 ضبطيات تمت على مدار يومين، من ضبط 7 أكياس ماريغوانا ومواد مخدرة سائلة بحوزة رجلين وسيدتين قادمين من دول أوروبية.

‎وفي التفاصيل، فإن رجال الجمرك الجوي بمطار T4 تمكنوا من ضبط كمية متنوعة من المخدرات، مع 4 ركاب، قادمين من رحلات مختلفة إلى البلاد، وذلك بعد اشتباه المفتشين الجمركيين في هؤلاء الركاب، حيث عثر معهم على ٧ أكياس ماريغوانا وسيجارة ماريغوانا ومواد مخدرة سائلة.

‎هذا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة، وتم تحويل المضبوطات وأصحابها إلى الجهات المختصة.

‎وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية.