تمكن رجال الجمارك بمطار الكويت T4، ومن خلال 4 ضبطيات تمت على مدار يومين، من ضبط 7 أكياس ماريغوانا ومواد مخدرة سائلة بحوزة رجلين وسيدتين قادمين من دول أوروبية.
وفي التفاصيل، فإن رجال الجمرك الجوي بمطار T4 تمكنوا من ضبط كمية متنوعة من المخدرات، مع 4 ركاب، قادمين من رحلات مختلفة إلى البلاد، وذلك بعد اشتباه المفتشين الجمركيين في هؤلاء الركاب، حيث عثر معهم على ٧ أكياس ماريغوانا وسيجارة ماريغوانا ومواد مخدرة سائلة.
هذا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة، وتم تحويل المضبوطات وأصحابها إلى الجهات المختصة.
وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية.