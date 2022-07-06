اختتمت صباح اليوم الأربعاء فعاليات ورشة العمل التي أقامتها قوة الإطفاء العام بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والتي شارك فيها أكثر من مائة شخص وأربعين جهة مختلفة بالدولة.



وقد شملت العروض المرئية في اليوم الأخير من ورشة العمل مشاركة التجربة اللبنانية في تنفيذ اطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث وتسلسل أحداث إدارة كارثة مرفأ بيروت، بالاضافة الى استكمال عملية جمع المعلومات الخاصة بسبل الحد من مخاطر الكوارث في دولة الكويت لتنفيذ أهداف وغايات اطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث.



وفي الختام، قام نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث السيد فادي الجنان والمقدم الدكتور مشاري جابر حسن ضابط اتصال الكويت مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بتكريم المشاركين الذين تفاعلوا بتميز خلال نشاطات ورشة العمل المختلفة.