بحثت قطر والولايات المتحدة الأمريكية الأولويات الأمنية المشتركة وتوسيع التعاون لتعزيز أمن بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا قطر 2022"، ووقعتا مذكرة تفاهم وخطاب نوايا للتعاون الأمني والأمن السيبراني.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني نائب وزير الأمن القومي لشؤون الاستراتيجيات والسياسات والتخطيط بالولايات المتحدة الأمريكية روبرت سيلفرز، حسبما أفادت وزارة الداخلية القطرية في بيان على حسابها بموقع ((تويتر)).

وذكر البيان أنه جرى خلال المقابلة بحث الأولويات الأمنية المشتركة وإعادة التأكيد على التزام البلدين بتوسيع التعاون لتعزيز أمن بطولة كأس العالم في قطر، وتأكيد الالتزام المشترك بالعمل الثنائي لتعزيز أمن الفعاليات في دولة قطر وأمن الموانئ وعمليات التفتيش ومنع التهريب وقدرات إدارة المخاطر.

وناقش الوزيران التعاون الأمني المستمر بين وزارة الأمن القومي ووزارة الداخلية، بما في ذلك تبادل المعلومات والدعم التشغيلي لفحص المسافرين وأمن المطارات والطيران، حيث تشكل هذه الجهود حجر الأساس لتعاون أعمق لتأمين مونديال 2022.

وبحسب بيان مشترك صدر عن وزارة الداخلية القطرية ووزارة الأمن القومي الأمريكية بشأن تأمين مونديال 2022، أكد الشيخ خالد وسيلفرز التزام الطرفين بإقامة شراكات متعددة لتوسيع التعاون ذي الصلة، وتعهد المسؤول الأمريكي بتقديم مساعدة فنية إضافية وتدريب أمني استعدادا لبطولة كأس العالم.

ويشمل ذلك التزام إدارة النقل والأمن الأمريكية بتقديم الدعم في عمليات تفتيش المسافرين وفحص الأمتعة وإدارة المخاطر الداخلية والأولويات الأخرى المتعلقة بالأمن، واستضافة وفد قطري في أحد المطارات الأمريكية لتبادل أفضل الممارسات في مجال سلامة المطارات وأمنها.

ويشمل أيضا التزام إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بتقديم الدعم لعمليات تفتيش وفحص الركاب والبضائع ونظام الاستهداف الآلي وإدارة المخاطر واكتشاف الوثائق المزورة واعتراض الشحن الجوي والركاب.

كما تلتزم إدارة تحقيقات الأمن القومي لإدارة الجمارك والهجرة الأمريكية بتوفير التدريب على السلامة السيبرانية والتحقيقات في المواد المهربة، وتلتزم وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية بتوفير الموارد المتعلقة بأمن البنية التحتية.

ووقع سيلفرز ووكيل وزارة الداخلية القطرية الشيخ عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني مذكرة تعاون لإنشاء برنامج أمني مشترك بين إدارة الجمارك وحماية الحدود ووزارة الداخلية، فيما وقع مع رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني عبدالرحمن المالكي خطاب نوايا مشتركا حول التعاون في مجال الأمن السيبراني.

وبموجب خطة العمل المشتركة في مذكرة التفاهم، تلتزم وزارة الأمن القومي ووزارة الداخلية بالشراكة لتحديد المسافرين جوا المرتبطين بالإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة والعملة والأشخاص، كما سيعمل ضباط البرنامج الأمني المشترك على تعزيز أمن المونديال عبر الكشف عن المسافرين المدرجين في قائمة المراقبة ومراقبة المخاطر الأمنية المحتملة في مطار حمد الدولي.

أما خطاب النوايا فسيعزز التعاون بين وزارة الأمن القومي والوكالة الوطنية للأمن السيبراني في سياسات واستراتيجية الأمن السيبراني وتبادل المعلومات والخدمات الاستشارية وتنمية رأس المال البشري.

ولفت البيان المشترك إلى أن الجانبين أكدا الالتزام بالتعاون في مجال مكافحة التهديدات من أنظمة الطائرات بدون طيار، حيث ستلتزم وزارة الأمن القومي بتقديم الدورات التدريبية وأفضل الممارسات في هذه الأنظمة للمساعدة في تأمين أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في العالم العربي.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا العام خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المصادف للعيد الوطني للدولة، وذلك بمشاركة 32 منتخبا من مختلف أنحاء العالم.