بلغ متوسط درجة الحرارة الشهرية في جميع أنحاء الصين 21.3 درجة مئوية في يونيو الماضي، ما يجعله يونيو الأكثر سخونة في الصين منذ عام 1961، حسبما ذكرت أرفع وكالة للأرصاد الجوية في البلاد يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت درجة الحرارة في يونيو أعلى من المعتاد بواقع 0.9 درجة مئوية. وسجلت العديد من المناطق، بما في ذلك مقاطعة خنان بوسط الصين ومقاطعة شاندونغ شرقي الصين، أعلى درجة حرارة في شهر يونيو في التاريخ، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الصينية.

وغطت موجات الحر أجزاء من الصين في الفترة من 13 يونيو إلى 26 يونيو، مما أثر على أكثر من 600 مليون شخص. وشهدت محافظة في مقاطعة خبي بشمالي الصين ارتفاع درجة الحرارة فيها إلى 44.2 درجة مئوية في 25 يونيو.

وعزا فانغ شيانغ، نائب مدير المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، ارتفاع متوسط درجة الحرارة في يونيو إلى المرتفع الدافئ القوي الذي سيطر على الطقس بشمالي الصين خلال تلك الفترة.

وأضاف فانغ أنه في يوليو الجاري، قد يشهد جنوبي الصين وأجزاء من جنوب غربي الصين وشرقي الصين متوسط درجات حرارة أقل من السنوات السابقة، في حين أن بقية الصين قد تسجل درجات حرارة مماثلة أو أعلى. /