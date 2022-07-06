بعد غياب استمر لثلاث سنوات، من المقرر قياس اصطدام البروتونات مجددا بمصادم الهدرونات الكبير (المسارع النووي الكبير) بعد أن تم تحديثه، ومن المقرر أن تستأنف التجارب، التي تهدف لاستكشاف قوانين الطبيعة للكون، في المسارع التابع للمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن) في جنيف.

وعلى مدار عدة سنوات من التحسينات في دائرة مصادم الهدرونات الكبير المبني تحت الأرض ويبلغ طوله 27 كيلومترا، تمت ترقية أداء المسارع وأجهزة الكشف المتصلة به.

وقال مايك لامونت، رئيس قسم التكنولوجيا في منظمة سيرن: "هذه زيادة كبيرة تمهد الطريق لاكتشافات جديدة".

ويأمل الباحثون في معرفة المزيد عن أشياء كثيرة من بينها المادة والمادة المضادة الناتجة عن عمليات إنتاج وتحلل الجسيمات الدقيقة في المسارع، وأيضا المادة المظلمة التي لم يتم اكتشافها بعد.

وتمكنت المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية من الإعلان عن اختراق كبير قبل 10 أعوام باكتشاف ما يعرف بجسيم هيجز. ويؤكد الجسيم وجود ما يسمى بمجال هيجز، والذي يعطي الجسيمات الأولية كتلتها.