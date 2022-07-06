يُطرح للبيع ضمن مزاد لدار سوذبيز في نيويورك هيكل عظمي كامل لغورغوصور، وهو نوع من الديناصورات ينتمي إلى عائلة "تي-ريكس" وعاش قبل أكثر من 77 مليون سنة، في ظل حماسة المشترين لهذا النوع من البقايا القديمة.

ويبلغ ارتفاع الهيكل العظمي نحو ثلاثة أمتار، أما طوله فيبلغ 6,7 أمتار، وعُثر عليه سنة 2018 في التشكيل الجيولوجي لنهر جوديث بولاية مونتانا الأميركية، وكان حتى اليوم في حوزة جهات خاصة.

وتعتزم سوذبيز طرحه بسعر تقديري يراوح بين 5 و8 ملايين دولار.

وقالت رئيسة قسم العلوم والثقافة الشعبية لدى دار المزادات كاساندرا هاتون الثلاثاء لوكالة فرانس برس "إنّ كل الغورغوصورات تقريباً التي عُثر عليها موجودة في المتاحف. اما هذا الهيكل العظمي فهو الوحيد الذي يمكن شراؤه".

وعاش الغورغوصور، وهو على غرار "تي-ريكس" ينتمي إلى عائلة التيرانوصوريات ("السحالي الطاغية")، في العصر الطباشيري المتأخر وانقرض قبل نحو 77 مليون سنة.

ويُعرض الهيكل العظمي الذي تشير دار سوذبيز إلى أنه في "حالة ممتازة"، في مقرها الواقع في نيويورك بدءاً من 21 تموز/يوليو، لتُنظّم بعد أسبوع عملية بيعه.