يطرح المطرب أحمد سعد أحدث أغنياته "وسع وسع" بطريقة الفيديو كليب عبر قناته على موقع الفيديوهات /يوتيوب/.

والأغنية من ألحانه وكلماته بالاشتراك مع مصطفى حدوته، وتوزيع إيهاب كلوبيكس.

وسبق أن روج أحمد سعد للكليب بنشر فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أثناء قيادته سيارته وعلق بالقول: "وسع وسع.. الأربعاء الساعة 6 إن شاء الله".

ويعيش أحمد سعد حالة من النشاط الفني، حيث طرح مؤخرا أغنية "عليكي عيون"، على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

والأغنية من ألحانه وكلمات محمد شافعي وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.